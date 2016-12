Insolvenţa s-a modernizat

Modificarea Codului Insolvenţei era necesară, apreciază viceguvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR) Bogdan Olteanu. „Vechea lege, cea din 2006, nu era rea, dar s-a uzat moral, pentru că societatea s-a schimbat, trecând prin criză. Relaţiile sociale şi juridice s-au schimbat şi ele, aşa că aveam nevoie de un instrument nou“, punctează Olteanu. Una dintre schimbările importante este consolidarea mecanismelor pre-insolvenţă. „Astfel, restructurarea companiilor aflate în dificultate, dar solvente se face înainte de ajungerea la momentul incapacităţii de plată, pentru a salva afacerea“, explică Olteanu. O altă dimensiune este cea prin care Codul Insolvenţei reaşează raporturile dintre creditor şi debitor într-o poziţie mai bună, mai corectă, adică în favoarea creditorului, notează Olteanu: „Aici e un lucru foarte simplu de spus - debitorul are o obligaţie, creditorul are un drept. Asta este relaţia dintre ei. Nu pot fi trataţi în mod egal. Debitorul şi-a asumat să plătească bani, creditorul are dreptul să îi încaseze“. Potrivit viceguvernatorului, principiile mari ale Codului Insolvenţei s-au stabilit, iar acum se discută chestiuni de detaliu: „S-a stabilit că se vor depune amendamente la Parlament. Discutăm şi lucrăm pe aceste amendamente menite să uşureze procedurile şi să le facă mai transparente“.