Insolvenţa şi electricitatea ţin pe loc afacerile din România

FISCALITATEA, REDUSĂ România s-a menţinut pe locul 72, din 185 de ţări, în clasamentul anual Doing Business al Băncii Mondiale (BM). Anul trecut, ţara noastră a coborât şapte locuri în top. În ultimele 12 luni însă, potrivit BM, accesul la credite a devenit mai uşor, după extinderea gamei de active mobiliare care pot fi folosite drept garanţii, înfiinţarea unei firme a fost simplificată, prin reducerea timpului necesar pentru obţinerea cazierului fiscal, iar plata taxelor s-a îmbunătăţit. De cealaltă parte, România are acum o poziţie mai slabă la obţinerea permiselor de construcţie, accesul la electricitate, înregistrarea proprietăţii, protecţia investitorilor, impunerea clauzelor contractuale şi reglementarea insolvenţelor. „După cât de uşor este să înfiinţezi o firmă, România se află pe 68, faţă de 63 în 2011. Deschiderea unei afaceri necesită şase proceduri, ca anul trecut, însă numărul de zile s-a redus de la 14 la 10. De asemenea, costul startului în business a coborât de la 3 la 2,8% din venitul mediul anual pe cap de locuitor (7.919 dolari)”, spune directorul diviziei de analiză din cadrul BM, Augusto Lopez-Claros.

GREU DE RACORDAT Faţă de 2011, România a coborât trei locuri în privinţa accesului la electricitate, de pe 165 pe 168. O firmă trebuie să îndeplinească şapte proceduri pentru a putea obţine acces la curent electric, iar numărul zilelor necesare racordării este de-a dreptul halucinant - 223. În plus, costul electricităţii a urcat semnificativ, de la 556,9 la 584,2% din venitul anual mediu pe cap de locuitor. Poziţia României este cea mai slabă din UE, unde media este de 74 zile, deşi numărul procedurilor este mai mare. Ba mai mult, preţul plătit de firmele autohtone este cel mai ridicat din spaţiul comunitar. În ceea ce priveşte fiscalitatea, România e pe 136 (faţă de 154, în 2011). Numărul plăţilor anuale a fost redus de la 114 la 41, însă timpul pierdut a rămas cam la fel (216 ore, în loc de 222). În UE, media taxelor plătite de manageri este de 12.

PATIMILE INSOLVENŢEI Obţinerea permiselor de construcţii ne pune pe locul 129 în lume, faţă de 123 în 2011. Potrivit raportului BM, sunt necesare 15 proceduri, faţă de 16 anul trecut, însă durata a rămas neschimbată - 223 zile. Totuşi, costul lor a crescut, de la 73 la peste 79% din venitul anual mediu. Cât despre rezolvarea insolvenţelor, România este tot pe ultimul loc din UE (şi pe 102 în lume). Un proces de insolvenţă durează trei ani şi patru luni, iar rata de recuperare a creanţelor a crescut sensibil, de la 28,6 la 29,2 cenţi pe dolar. Din păcate însă, numărul firmelor care se reorganizează după insolvenţă este infim, marea majoritate a societăţilor punând lacăt pe uşă. Înregistrarea unei proprietăţi necesită, la fel ca anul trecut, opt proceduri, durează 26 zile şi are un cost de 1,2% din valoarea imobilului/terenului. România ocupă o poziţie bună la protejarea investitorilor, chiar dacă a coborât trei poziţii în top, de pe 46 pe 49.

PER ANSAMBLU, SUNTEM OK Înainte de a trage concluzii, este important de menţionat un lucru - poziţia ocupată în topul Doing Business este relativă, pentru că întotdeauna va exista un loc întâi şi un loc 185. Spre exemplu, dacă statul aflat pe ultimul loc face reforme, dar şi restul statelor fac asta, el va ocupa tot poziţia 185, după cum explică VP-ul BM, Tea Trumbik, citată de hotnews.ro. „Tocmai de aceea, am introdus un nou criteriu, distance to frontier, care măsoară eficienţa reglementărilor făcute. Indicatorul calculează distanţa dintre economia unei ţări şi cele ale performerilor. În 2004, scorul României era de 60. Acum, are 67,1, ceea ce înseamnă că se apropie de nivelul considerat optim”, spune Trumbik. Ea recomandă autorităţilor să îmbunătăţească rapid punctele la care ţara noastră stă extrem de prost - obţinerea permiselor de construcţie, accesul la electricitate şi legislaţia din domeniul insolvenţei. Performerii topului BM din acest an sunt Hong Kong, Noua Zeelandă, SUA, Danemarca, Norvegia, Marea Britanie, Coreea de Sud, Georgia şi Australia. Cea mai amplă îmbunătăţire a condiţiilor pentru afaceri a avut-o Polonia.