Înspăimântător: o treime din populaţia noastră va fi diagnosticată cu această boală!

22:24:39 / 16 Iulie 2015

Mincinosu de Banicioiu

Din 2007 in spital mi-sa descoperit ca am diabet zaharat si dupa iesirea din spital am primit indicatii severe de mancare si mai ales de folosit un trata-ment medicamentos adegvat, Ca medicamente folosesc comprimate de MEGUAN in doze de cate 3 comprimate pe zi dupa mese,condsiderand ca duc boala pe picioare,in mod acceptabil., Acest medicament l-am primit lunar conform retetei ca pensionar in mod gratuit.,Dar iata ca a venit timpul ca sa cumpar acum acest medicament, cu toate ca Banicioiu se lauda ca reduce preturile la medicamentele subventionate,. Dar constat ca toti nu au decat un singur tel : PROFIT si oamenii care au muncit 7 zile din 7 pe saptamana sa parasesca cat mai repede pamantul., Constat si in cazul lui Banicioiu ca absolut toti oltenii din guvern si parlament nu fac altceva decat sa fuga dupa osul de rontait,.Sa le fie RUSINE OLTENI IMPUTITI si ORDINARI.,