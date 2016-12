Inspecția Judiciară îi scoate vinovați pe polițiști pentru tergiversarea dosarelor

07:49:21 / 16 Septembrie 2014

directie gresita, coduri prost facute

Cat de curand activitatea zilnica se va rezuma la inregistrare a plangerilor, numarare, evindenta si raportare. Suntem specialisti in a trece dintr-o extrema in alta. Ceva vreme in urma nu inregistram fenomenul infractional in totalitate.....acum inregistram tot, am clacat din cauza sesizarilor prin 112, si nu vede nimeni consumul de resurse materiale si epuizarea resursei umane prin drumuri la Parchet , evidenta operativa etc. pentru ZERO finalitate judiciara. Atunci de ce ne miram ca zac cauzele vechi?