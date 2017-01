Inspector din cadrul Primăriei Eforie, judecat pentru luare de mită

Judecătorii Curții de Apel Constanța s-au pronunțat, ieri, în dosarul în care fostul angajat al Primăriei Eforie judecat pentru luare de mită, Marius Păvălachi, a contestat sentința dată, la începutul anului trecut, de magistrații Tribunalului Constanța. În urma deliberării, judecătorii au dispus ca toți cei șase suspecți anchetați în acest dosar să rămână cu aceleași pedepse. Astfel, Păvălachi, fost inspector comercial şi şef Serviciu Control în cadrul Primăriei Eforie, are de executat doi ani şi jumătate de închisoare pentru luare de mită. Bogdan Dan, administratorul SC Eforie Estival SRL, a rămas, la rândul lui, cu aceeași pedeapsă de doi ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită. Ceilalți suspecți, Constantin Custură, Victor Ceoromela, Iulian-Ionuţ Smoc şi Cornel Vaşadi, au de ispășit condamnări de un an şi patru luni de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. Cei şase au fost acuzaţi de procurori că au facilitat încheierea ilegală de contracte pentru spaţiile aparţinând domeniului public, primind în schimb sume cuprinse între 1.500 şi 2.000 de euro pentru serviciile lor. Anchetatorii spun că Bodgan Dan deţinea, din 2009, un contract de asociere în participaţiune cu Primăria Eforie, conform căruia avea dreptul să folosească toate parcările şi tonetele din oraş, cu o condiţie: să împartă profitul cu Primăria în cote de 65% - 35%. În urma unor denunţuri, mai mulţi investigatori sub acoperire s-au infiltrat în cercul celor şase suspecţi şi s-au dat drept comercianţi.

FLAGRANTUL

Anchetatorii au stabilit că Marius Păvălachi a fost cel care conducea reţeaua, iar ceilalţi racolau clienţii. Potrivit procurorilor, acuzaţii îi asigurau pe cei cărora le pretindeau mii de euro că nu vor avea probleme cu Poliţia Locală sau cu Primăria. Mai mult, din interceptările telefonice, oamenii legii au aflat că suspecţii vorbeau cu diferite persoane interesate de închirierea unor spaţii comerciale, iar în momentul în care le spuneau suma necesară, includeau şi şpaga lor. La începutul lunii iulie 2012, procurorii au organizat trei acţiuni de flagrant. Una dintre ele a avut loc chiar în sediul Primăriei Eforie. Păvălachi şi Bogdan Dan au fost prinşi în timp ce primeau 11.000 de lei pentru închirierea a două tonete de la un comerciant care, în realitate, era investigator sub acoperire.