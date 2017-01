Inspectoratele școlare ar putea fi desființate! Iată de ce!

21:48:01 / 13 Februarie 2016

ORICUM E RAU

Se stie ca in inspectoratele scolare se practica traficul de influienta. Ajung acolo si oameni care nu deosebesc substantivul de adjectiv ( vezi subiectele si BAREMELE DE CORECTARE ale concursului " Comorile condeiului" de anul acesta, etapa I, cl, a III -a). Ce metodist le-a facut si ce inspector le-a aprobat? Sunt cu sigla Ministerului si ISJ-ului Constanta. Acesti oameni merg in inspectii, fac parte din comisii de grade, gradatii de merit, analizeaza activitatea directorilor, , fac parte din comisii de concurs pe posturi, titularizari, etc. Si vai de tine sa te " aprecieze" un om mai slab profesional decat tine. Dar ce garantie avem ca daca inspectoratele sunt desfiintate va fi mai bine? Oare nu vom fi la mana politrucilor si mai si? Si acum consiliile de administratie din scoli sunt " alcatuite " cu dedicatie. Consilierii locali sunt "trimisi speciali". Daca noul ministru vrea sa ajute cu ceva invatamantul, atunci sa gaseasca metode de a reintroduce calitatea in tot ce tine de invatamant, dar in primul rand in privinta PROFESIONALISMULUI, CORECTITUDINII, RESPECTARII VALORILOR, inlaturarii nepotismelor, clientelei politice si a cadrelor didactice slab pregatite, santajabile, slugarnice, fara vocatie. In invatamant trebuie sa ramana numai OAMENI DE VALOARE, CARE IUBESC PROFESIA SI COPIII, indiferent de salariu, pentru ca stiau ce-i astepta atunci cand au intrat in sistem. Bineinteles ca sunt de acord ca salariile sa creasca, dar asta nu trebuie sa conditioneze calitatea actului didactic.