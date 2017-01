Inspectoratele școlare, desfiinţate de Parlament?

În timpul liber, unii tineri privesc la filme sau ies în oraș. Există însă și unii care aleg să facă ceva constructiv și să își antreneze constant mintea. Este și cazul elevilor constănțeni care fac parte din clubul de dezbateri Gandhi. Clubul a împlinit doi ani de la înființare, iar membrii săi au ales să sărbătorească evenimentul printr-un meci demonstrativ de „debate“. ”Ne bucurăm că în doi ani am reușit să adunăm atât de mulți oameni. Inițial am fost în jur de 80 de membri, iar după două sesiuni de selecție avem în continuare undeva la 30 de membri activi. Nu puteam să lucrăm cu 80 de oameni deodată. Clubul de dezbateri Gandhi e pentru mine, de departe, cea mai mare realizare pe care am avut-o până acum și sunt convins că pentru toți organizatorii e la fel. Pe lângă un club de dezbateri, suntem și o mare familie”, a spus, pentru ”Telegraf”, co-președintele clubului, Călin Ștefanopol. Clubul este unul extrem de popular; drept dovadă, tinerii își doresc să se implice activ în viaţa socială, dar și să investigheze şi să analizeze aspecte importante ale lumii contemporane. Practica dezbaterilor îi pregătește să fie critici şi constructivi în abordările asupra unui subiect. ”Clubul nostru este foarte popular. Cei mai mulți elevi sunt de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, dar sunt și de la liceele ”Ovidius”, ”Călinescu” sau ”Decebal”. În primul rând, consider că trebuie să ai curaj și ambiție pentru a participa la astfel de dezbateri - curaj să poți să îți exprimi liber opinia și ambiție să poți să te ții de acest sport al minții, deoarece îți trebuie foarte multă stăruință să poți să acumulezi atâtea cunoștințe până când vei ajunge la o competiție oficială, iar mai apoi să te păstrezi pe această linie și să mergi în continuare la competiții de „debate“”, a declarat celălalt co-președinte al clubului Gandhi, Robert Dima.

NUMEROASE COMPETIȚII CÂȘTIGATE Cea mai recentă competiție la care au participat cei din clubul de dezbateri a fost chiar în această lună, la Bârlad, unde elevii din județul Constanța au ieșit câștigători. Însă aceasta nu este singura lor realizare. ”Am participat la peste 10 competiții, din care pe 6 am reușit să le câștigăm. Am participat la două concursuri naționale la Slănic Moldova, pe care am reușit să le câștigăm pe echipă. Pe lângă acest premiu, am reușit să obținem și premiul pentru cel mai bun vorbitor”, a subliniat Robert. În competiţia de weekend-ul trecut și-au demonstrat talentul oratoric două echipe formate din câte 3 membri - o echipă a Guvernului, iar cealaltă a opoziției. Dacă prima a adus argumente pro, cealaltă a trebuit să conteste, tot argumentat, subiectul supus dezbaterii. Moțiunea propusă a fost una de actualitate și s-a numit „Acest Parlament ar desființa inspectoratele școlare”. Elevii recunosc că sunt interesați de acest subiect. ”Când am ales această moțiune, am plecat de la faptul că se vorbește extraordinar de mult pe această temă. A trecut votul și în Camera Deputaților și vrem să vedem cum dezbatem noi această moțiune, cum punem problema și ce părere au și cei din sală”, a adăugat Robert Dima. Pentru cei care nu știu, un proiect de lege care prevede desființarea inspectoratelor școlare a fost adoptat tacit, zilele trecute, de plenul Camerei Deputaților. Potrivit proiectului, atribuțiile inspectoratelor ar urma să fie preluate de către minister și autoritățile publice locale. Camera Deputaților este prima sesizată, iar Senatul este for decizional.