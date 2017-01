Inspectoratul de Concurenţă, cu ochii pe prima fuziune prin absorbţie din acest an

Activitatea Inspectoratului de Concurenţă Constanţa monitorizează atent la nivel de judeţ, precum şi regional, procesul activ de concentrare economică a firmelor generat de aderarea ţării noastre la UE. Acest proces este inevitabil în contextul unei economii libere de piaţă ce respectă principiul concurenţei, el garantînd firmelor mai puţin puternice să reziste pe piaţa concurenţială dacă se unesc într-o entitate mai mare. Începutul acestui an a adus deja prima fuziune prin absorbţie, cea a firmei Servicii Construcţii Maritime SA Constanţa de către Şantierul Naval Orşova, în vederea extinderii afacerilor celor două companii şi pentru sporirea cifrelor de afaceri. Actul de fuziune este ţinut sub lupă de Inspectoratul de Concurenţă pentru a elimina eventualele tentative de monopol din domeniul construcţiilor navale. Potrivit explicaţiilor date de inspectorul coordonator al instituţiei constănţene de concurenţă, Ioan Bădică, “sancţiunile sînt foarte mari pentru companiile care ocupă poziţii de monopol, amenzile mergînd pînă la 10% din cifra de afaceri a agenţilor sancţionaţi, ceea ce înseamnă sume de ordinul milioanelor sau miliardelor de lei”. Noile firme rezultate în urma proceselor de concentrare economică trebuie să treacă tot pe la Consiliul Concurenţei pentru autorizare, fără de care nu-şi pot desfăşura activitatea. Referitor la mediul de afaceri constănţean, Bădică a declarat că “la nivel de ţară ne aflăm pe locul doi, după Bucureşti, ca cifră de afaceri, iar cea mai mare pondere pentru acest indice o ocupă sectorul energetic. Constanţa are un mediu de afaceri dezvoltat, dar nu pe cît de mult ne dorim să fie sau cît de mult putem noi oferi”. Tot în sprijinul concurenţei, instituţia constănţeană de profil a sesizat cîteva hibe ale legii taximetriei, pe care doreşte să le corecteze, cum ar fi: tariful maximal impus, limitarea numărului de autorizaţii de taximetrie şi tariful nediferenţiat pe calitatea serviciului oferit. Inspectorul coordonator Bădică a specificat că tariful trebuie lăsat liber, deoarece se găsesc clienţi şi pentru preţuri mici şi pentru cele mari. Pe de altă parte, potrivit spuselor lui, limitarea numărului de autorizaţii de taximetrie îngrădeşte accesul noilor agenţi de taximetrie, pe care piaţa oricum îi va cerne, lăsîndu-i doar pe cei viabili. Nu în ultimul rînd, Bădică susţine că tariful nediferenţiat pe calitatea serviciului oferit trebuie înlăturat pentru că nu încurajează sporirea gradului de satisfacere a clienţilor.