Inspectori guvernamentali reangajați, deși nu au ce face

Chiar dacă, în teorie, prefecții și subprefecții, precum și alți funcționari publici trebuie să fie apolitici, știm bine că asta se întâmplă doar la nivel declarativ, din moment ce numirile pe aceste posturi se fac după criterii politice, în funcție de cine e la guvernare. Iar felul în care sunt aplicate legile ce vizează aceste funcții în România duce la o continuă contradicție, mai ales odată cu schimbarea Guvernului. Asta pentru că noul Executiv își aduce alte echipe, prin urmare, vechii funcționari trebuie să-și lase vacante posturile. Însă, unde sunt orgolii și câștiguri mari, prefecții nu renunță cu una, cu două. În plus, o altă lege „deșteaptă” nu permite ca înalții funcționari să fie pur și simplu concediați. Așa că au fost inventate alte funcții, către care să „migreze” cei care-și eliberează posturile. În felul acesta a luat naștere funcția de „inspector guvernamental”, plătită degeaba din banii statului. Singurul lucru pe care îl înțelegem din toată această bulibășeală este că statul român ar trebui să clarifice definitiv modul în care foștii prefecți și subprefecți vor fi eliberați din funcții. Nu de alta, dar nici reducerea numărului de inspectori guvernamentali nu este o opțiune, din moment ce justiția pare să fie de partea lor.

DECIZIE GREU DE EXPLICAT Discuția a revenit în actualitate după ce mai mulți inspectori guvernamentali eliberați din funcții au acționat Guvernul în judecată și au câștigat. Asta înseamnă că Executivul este obligat să-i reangajeze și să îi plătească, deși aportul lor nu este necesar. „Aveam 30 de angajaţi la Guvern care nu făceau nimic. Nu am ce să le dau de făcut, nu am nevoie de ei, se numesc inspectori guvernamentali. Le-am mulţumit, le-am strâns mâna, am zis: „mergeţi în piaţa muncii!“. S-au dus, m-au dat în judecată, au câştigat, trebuie să îi reangajez. Nu ştiu ce fac cu ei, nu am ce să le dau de făcut, nu am nici măcar iarbă de tuns în faţa Guvernului. Evident că voi respecta decizia justiţiei şi îi voi reangaja”, a declarat premierul Victor Ponta în legătură cu decizia instanței. Totodată, el a precizat că inspectorii guvernamentali sunt plătiți din banii statului cu salarii la nivel de prim-ministru, ceea ce înseamnă alte cheltuieli suplimentare, dar inutile. Ca și cum ar fi 30 de prim-miniștri în loc de unul singur.