Inspectorii constănţeni ajută elevii greci să rămână în şcoală

Inspectorii şcolari constănţeni vor colabora cu omologii eleni în vederea realizării unor fişe de evaluare pentru directorii unităţilor de învăţământ din Pireu, Grecia. „Cu ocazia unei vizite făcute în Grecia, în cadrul unui proiect internaţional cu finanţare europeană, am constatat că inspectoratul şcolar omolog nu are o modalitate de evaluare a directorilor şcolilor şi liceelor. În condiţiile în care rata nereuşitei şcolare şi a abandonului este mult mai mare decât la noi (25% în România), şi-au dat seama că trebuie să aibă pârghiile necesare pentru a verifica modul în care un director manageriază o unitate de învăţământ şi dacă obţine rezultatele dorite”, a declarat inspectorul şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Adriana Oprea. Ea a adăugat că, pe viitor, vor colabora cu inspectorii şcolari eleni în vederea realizării unor fişe de evaluare a activităţii manageriale a directorilor. Vizita în Grecia a făcut parte din proiectul Comenius Regio „IQ - EQ - HQ: elements for a balanced student facing the new challenges of an unstable European society”, al cărui scop este de a preveni abandonul şcolar. „Încercăm să vedem cum poate fi cuantificată starea de bine a elevilor, pentru a-i împiedica să părăsească şcoala”, a mai spus prof. Oprea. În cadrul vizitei din Grecia, inspectorii şcolari constănţeni şi cei eleni au lucrat la elaborarea chestionarului pentru elevii din grupul ţintă. Chestionarul va fi aplicat în februarie, cu scopul de a identifica problemele specifice vârstei cuprinse între 15 şi 17 ani, factorii ce duc la anumite insuccese din viaţa lor, elementele ce conduc la părăsirea temporară a şcolii şi chiar a abandonării definitive şi de a elabora activităţi de prevenţie şi corectare.