Inspectorii CREDIDAM verifică terasele şi barurile de pe litoral

Şapte inspectori ai Centrului pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi şi Executanţi din România (CREDIDAM) verifică începînd de lunea trecută dacă patronii teraselor, cluburilor, restaurantelor sau barurilor de pe litoral au încheiat licenţe pentru înregistrările muzicale pe care le difuzează. „Avem două echipe de inspectori care acoperă staţiunea Mamaia, oraşul Mangalia şi localitatea Vama Veche. Numărul celor care plătesc pentru piesele pe care le difuzează în scop ambiental este mic. Unii dintre ei nu sînt familiarizaţi cu legislaţia în domeniu, alţii nici nu vor să audă despre ea. Cu toate acestea, am avut multe semnale pozitive din partea agenţilor economici pe care i-am contactat, care s-au arătat foarte interesaţi să se informeze şi să respecte legislaţia în domeniu”, a declarat Ştefan Gheorghiu, directorul general al CREDIDAM, care a precizat că în jur de 80 de agenţi economici de pe litoral au încheiat, în această săptămînă, licenţe cu ONG- ul pe care îl conduce. Nu toţi patronii au fost foarte deschişi faţă de mesajul inspectorilor CREDIDAM. „În Mangalia, am întîmpinat probleme, la cîteva societăţi, unde inspectorii noştri au fost primiţi cu ostilitate. Într-un loc chiar au fost agresaţi fizic de cei cărora încercau să le vorbească despre obligaţiile pe care le au faţă de artiştii care interpretează piesele difuzate de ei”, a adăugat Ştefan Gheorghiu. Sancţiunile pe care agenţii economici ce nu respectă legea le riscă pot atinge suma de 30.000 de lei. Reprezentanţii CREDIDAM au întocmit un clasament al artiştilor, în funcţie de sumele pe care aceştia le-au încasat în decursul anului 2006 din drepturile intelectuale. Pe primul loc în topul încasărilor se află artiştii serialului de comedie „Trăzniţi în NATO”, urmaţi de trupele „Holograf”, „Voltaj”, „Trei Sud Est” şi actorii Marcel Iureş, Ştefan Bănică Jr. sau Ion Besoiu. Pe „lista albă”, a instituţiilor media care plătesc drepturile artiştilor interpreţi la timp şi în mod corect, achitînd sume importante, figurează Societatea Română de Radiodifuziune, Europa FM, Radio 21 şi Naţional FM, în vreme ce la polul opus se află, potrivit reprezentanţilor CREDIDAM, Televiziunea Română, Antena 1 şi B1 TV. „Cu reprezentanţii postului de televiziune Antena 1 am încheiat un protocol, prin care instituţia media şi-a luat angajamentul de a plăti în 2007 şi 2008 sumele pe care le datorează, iar cei de la B1 TV s-au arătat, la rîndul lor, dispuşi să achite banii pe care îi datorează membrilor organizaţiei noastre”, a declarat Ştefan Gheorghiu. Încasările totale realizate de CREDIDAM în anul 2006 de la agenţii economici în contul artiştilor pe care îi reprezintă au depăşit suma de 14.600.000 de lei.