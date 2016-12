Inspectorii de control din Sănătate, puşi pe drumuri inutil

Inspectorii de control atît ai Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS), cît şi ai Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa (Leonard Drăghici şi Ovidiu Apostol - consilieri CJAS şi dr. Alina Moineagu - inspector DSPJ) au fost, ieri, puşi pe drumuri inutil. Specialiştii au fost trimişi la control după ce, pe adresa CJAS a venit o reclamaţie, semnată de toţi medicii din Medgidia, care informau că dr. Iuliana Dragoş, medic de familie în localitatea Tortomanu, ar profesa şi în Medgidia într-un spaţiu impropriu, fără să deţină autorizaţie. Potrivit preşedintelui/director al CJAS, dr. Liviu Mocanu, toate aceste reclamaţii trebuie verificate atent, pentru că în multe dintre situaţii s-au dovedit a fi întemeiate. De această dată, oamenii au fost puşi pe drumuri degeba, medicul din Tortomanu avînd toate actele în regulă. Deşi iniţial dr. Dragoş i-a dat afară pe reprezentanţii mass-media din cabinet, pe motiv că ea nu este fotogenică şi că are trac cînd vede presa, într-un final a fost de acord că discute cu ziariştii şi să explice că are toate actele în regulă. „Am verificat toată documentaţia şi am constatat că totul este în regulă şi că reclamaţia nu a fost una întemeiată. Medicul profesează la Tortomanu, dar începînd cu 1 mai vrea să încheie un contract de colaborare cu CJAS şi la Medgidia”, a declarat Leonard Drăghici, reprezentant CJAS. Echipele de control vor continua seria acţiunilor de verificare, de data aceasta ele fiind tematice. Dr. Mocanu a anunţat că vor fi verificate cabinetele a 40 de medici de familie, 20 de medici specialişti, 20 de farmacii şi 20 de cabinete de medicină dentară.