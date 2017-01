Inspectorii de muncă, în căutarea unei firme inexistente

Naivitatea se plăteşte. Au aflat pe pielea lor 15 constănţeni care s-au trezit că au muncit aproape două săptămîni pe gratis. „La începutul săptămînii, 15 persoane au venit la sediul nostru şi au reclamat faptul că nu şi-au primit banii, deşi au muncit aproximativ două săptămîni la o societate. Ei ne-au declarat că au răspuns unui anunţ dintr-un ziar constănţean şi s-au prezentat la interviu. Din spusele lor, au fost angajaţi de un anume Gabriel Rozenberg să lucreze în cadrul societăţii Flux Construct”, a declarat directorul adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, Daniela Neagu. După ce li s-a spus că au fost angajaţi, bărbaţii au fost duşi pe un şantier situat pe b-dul Tomis, unde trebuiau să lucreze la recondiţionarea unei clădiri. Li s-a promis că vor primi 24 de lei pe zi şi ei s-au apucat de muncă. După aproximativ două săptămîni, cel care i-a angajat a venit şi le-a spus că sînt concediaţi. Dîndu-şi seama că au fost traşi pe sfoară, oamenii au venit la ITM pentru a depune plîngere împotriva societăţii. „Am căutat respectiva societate să vedem unde are sediul şi cum putem lua legătura cu conducerea, dar am avut parte de o surpriză. Oficial, nu există nicio societate cu această denumire. Am luat legătura cu poliţiştii şi, împreună, vom încerca să găsim societatea care a angajat acei oameni. După ce îi vom găsi, vor fi amendaţi pentru muncă fără forme legale”, a precizat Daniela Neagu. Reamintim că unul dintre muncitorii înşelaţi de societatea fantomă a ameninţat, marţi, 1 septembrie, că se va arunca de pe clădirea pe care fusese angajat să o renoveze dacă nu i se dau banii promişi. El a fost convins de organele de ordine să coboare. Pe lîngă faptul că nu şi-a primit salariul promis, el s-a mai ales şi cu o amendă pentru deranjarea liniştii şi ordinii publice.