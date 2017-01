Inspectorii Gărzii Financiare s-au dat în spectacol la Aqua Magic

În ciuda faptului că turismul de litoral se află într-un regres vizibil. organele de control ale statului nu ezită să desfăşoare controale cu “cîntec” în cele mai nepotrivite momente şi într-un mod neprofesionist, neţinînd cont de faptul că acţiunile lor deranjează turiştii veniţi să se relaxeze la mare. Un astfel de control inopinat s-a desfăşurat sîmbătă, în Parcul de distracţii Aqua Magic din Mamaia, cînd comisarii Gărzii Financiare nu au ezitat să se dea în spectacol, agresînd verbal agenţii de pază de la intrare. “În jurul orei 13.15, am fost anunţat telefonic de către Serviciul de Pază că la intrare sînt cîţiva inspectori de la Garda Financiară, care vor cu tot dinadisnul să intre. După cum se ştie, aceştia nu au voie să intre într-o societate ca să facă un control în lipsa administratorului, aşa că i-am rugat să aştepte un sfert de oră pînă mă prezentam. În drum spre parc am aflat că inspectorii au forţat intrarea şi că Serviciul de Pază s-a opus, în conformitate cu indicaţiile mele. În urma acestei situaţii a apărut în scurt timp DIAS-ul şi o echipă de intervenţie a Poliţiei. În cele din urmă au intrat, dar vă daţi seama ce scandal şi ce circ s-au creat. Este un lucru neplăcut avînd în vedere că sîntem printre puţinele unităţi de pe litoral care merg bine”, a declarat administratorul Aqua Magic, Basarab Popa. Declaraţiile administratorului sînt susţinute şi de directorul Serviciului de Pază al Aqua Magic, Cristian Chiriac, care a declarat că inspectorii, care nu s-au legitimat, au forţat intrarea în parc. “Eram la intrarea principală cu băieţii care asigură paza, cînd au venit 15 -16 bărbaţi care au intrat peste noi, fără să se legitimeze. Au spus că sînt de la Garda Financiară, dar, în prima fază, nu ne-au arătat niciun act. Le-am explicat că în scurt timp va veni administratorul şi că atunci vor putea efectua controlul, dar ei au devenit foarte recalcitranţi. Sînt aici de foarte mulţi ani şi nu am mai văzut aşa ceva. Au vorbit urît, au ridicat tonul şi trei dintre aceştia au sărit peste barele de protecţie de la intrare. N-ar fi trebui să aştepte decît maximum un sfert de oră, dar ei au chemat Poliţia. Atunci cînd am obţinut acordul administratorului şi i-am lăsat să intre în parc, inspectorii au refuzat şi ne-au ameninţat cu Poliţia”, a declarat Cristian Chiriac.

Prezenţă inutilă a trupelor DIAS

Directorul Serviciului de Pază al Aqua Magic a adăugat că, în scurt timp, la faţa locului, au venit forţele speciale DIAS, dar că nu a fost nevoie ca acestea să intervină. “Am fost agresat verbal şi am fost ameninţaţi că ni se ridică licenţa de pază. Noi am vorbit frumos, dar trei dintre aceştia au forţat intrarea. Nu ne-au agresat fizic, dar sînt sigur că nu mai era mult”, a declarat agentul de pază Constantin Gîrneţ. La rîndul său, directorul Gărzii Financiare Constanţa, Radu Cristian, a declarat că persoanele care asigurau paza complexului turistic nu le-au permis inspectorilor accesul în incinta Aqua Magic, deşi, conform precizărilor directorului, aceştia s-ar fi legitimat. „Inspectorii au apelat la poliţie după apariţia oamenilor de ordine, controlul desfăşurîndu-se apoi normal”, a precizat Radu Cristian. Prezenţa trupelor DIAS este inexplicabilă din moment ce situaţia nu degenerase într-un conflict, drept dovadă că trupele speciale s-au întors aşa cum au venit, nefiind necesară intervenţia lor.

Atitudinea inspectorilor a fost însă aspru criticată şi de către turiştii aflaţi în parc la ora incidentului, aceştia declarînd că nu este normal să se întîmple astfel de abuzuri din partea unor organe de control. “Nu este normal ca într-o ţară care se vrea democratică, să se întîmple astfel de incidente. În plus, nu mi se pare normal ca inspectorii să recurgă la ameninţări atît timp cît ei sînt puşi să asigure respectarea legii. Noi sîntem în vacanţă şi nu avem de ce să asistăm la astfel de scene“, a declarat Irina Mardare, o turistă care a fost martoră a incidentului. Conform administratorului SC Aqualand SA, proprietara Parcului Aqua Magic, astfel de controale au devenit obişnuinţă, parcul fiind ţinta inspectorilor de la toate instituţiile abilitate să verifice activitatea agenţilor economici de pe litoral. În urma controlului de sîmbătă efectuat de către comisarii Gărzii Financiare, Aqualand SA nu a primit nicio sancţiune şi cum inspectorii nu puteau să plece fără să “aplice legea” au amendat alte două sociatăţi care îşi desfăşoară activitatea în incinta parcului. Motivele sancţiunilor aplicate sînt cel puţin ilare. O societate a fost sancţionată pentru că vînzătoarea nu a insistat ca un client să ia bonul fiscal pentru cumpărăturile pe care le făcute, iar în cel de-al doilea caz, amenda a fost dată pentru că nu exista decît pe o singură casă de marcat (din două existente) afişul prin care clienţii sînt anunţaţi că trebuie să păstreze bonul fiscal pînă la ieşirea din unitate. Cu alte cuvinte, problema Gărzii Financiare la Constanţa nu este marea fraudă, ci pierderea de timp cu tot felul de găinării!...