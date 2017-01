Inspectorii ITM Constanţa, cu ochii pe patronii din construcţii

Nici nu au apucat bine agenţii economici constănţeni din alimentaţia publică şi textile să răsufle liniştiţi după controalele de la începutul acestui an, că o nouă campanie a fost demarată pe litoral. De această dată, angajaţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa au desfăşurat o amplă campanie de verificare a persoanelor care lucrează pe şantierele de construcţii din tot judeţul. Potrivit inspectorului şef al ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu, controalele au fost derulate, ieri, în mai multe zone din municipiul Constanţa, iar verificările vor continua, în majoritatea localităţilor, pe tot parcursul săptămînii. „Cei 16 inspectori din domeniul relaţiilor şi securităţii şi sănătăţii în muncă au început cu agenţii economici care desfăşoară activităţi în zona Gării, Bulevardul Aurel Vlaicu şi staţiunea Mamaia, însă verificările vor fi extinse în toate locaţiile în care aceştia sînt prezenţi. În prima zi a campaniei am verificat peste 20 de angajatori, însă ne aşteptăm ca dificultăţile să apară în zilele următoare“, a declarat Pleşu. Inspectorul şef adjunct al ITM susţine că verificările efectuate la sfîrşitul săptămînii trecute s-au lăsat cu amenzi pentru o societate de construcţii din Portul Constanţa. „Agenţii economici din construcţii fac tot ce pot pentru a fenta legea, fapt care ne atenţionează să aplicăm cu stricteţe normele în vigoare. Chiar înainte de declanşarea campaniei din construcţii, am depistat trei muncitori fără forme legale la societatea Melvila Medgidia, cu punct de lucru în dana 98 a Portului Constanţa. Pentru încălcarea legislaţiei muncii, firma a fost sancţionată cu 4.500 de lei“, a încheiat Tiberiu Pleşu.