Inspectorul şcolar general demisionează doar dacă i se va cere

Narcis Amza, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, susţinută politic de PD, a comunicat ieri mass-mediei, în conferinţa de presă organizată cu prilejul prezentării unor situaţii şcolare, părerea sa „pur personală” în privinţa stării de fapt a noilor structuri politice şi a locului său în aceste structuri: „Avînd în vedere situaţia socio-politică la nivel central, vreau să vă anunţ, în mod oficial, că am fost numită inspector şcolar general prin concurs. Voi rămîne în această funcţie care mi se potriveşte foarte bine, atît timp cît voi considera eu că este necesar. Atîta vreme cît îmi va face plăcere să fac această meserie, atît voi rămîne. În eventualitatea în care va veni un control cu temă şi subalternii şi colegii mei vor fi stresaţi sau vor simţi că se fac presiuni asupra lor, atunci voi demisiona şi eu. Rămîn în funcţie atîta timp cît am susţinerea colegilor mei din sistem şi din partea autorităţilor locale şi judeţene”. Pentru cazul în care va renunţa la post, Amza are viitorul pregătit, declarînd că se poate întoarce la catedră, poate deveni femeie de afaceri, poate lucra în sprijinul comunităţii, într-un ONG sau chiar să călătorească.

Acelaşi tip de declaraţie a fost susţinut şi de inspectorul general şcolar al ISJ Bistriţa, Horaţiu Catalano (PD-ist şi el), care a afirmat că este gata să demisioneze dacă acest lucru i se va cere sau dacă va fi supus la controale cu „temă”. „În momentul în care voi primi primul telefon voi pleca, fiindcă eu sînt în permanenţă pregătit. Îmi voi prelua catedra fără nicio reţinere. Am ce face la catedră: sînt profesor asociat universitar. Dacă mi se va cere să-mi dau demisia de către un factor responsabil, îmi voi da demisia. Dacă mi se sugerează, la fel îmi voi da demisia. Nu stau cu compromisuri aici”, a declarat el.