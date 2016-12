„Inspired”, concurs de idei dedicat tinerilor, la 7-a ediţie

Tinerii care doresc să se înscrie anul acesta la cea de-a şaptea ediţie a concursului de idei „Inspired“ trebuie să îşi integreze creaţiile în sfera conceptului "The year is 1990. Romania is about to be restarted". Concursul a fost lansat oficial ieri, la Bucureşti, iar înscrierile vor începe pe 18 decembrie. Cei interesaţi să participe la oricare dintre cele zece secţiuni ale competiţiei trebuie, astfel, să se plaseze în atmosfera anului 1990 în România. Contextul „Inspired 7“ generează teme integrate pentru fiecare dintre cele 10 categorii de concurs - fotografie, design de produs, design grafic, design vestimentar, design de accesorii vestimentare, design interior, arhitectură, ilustraţie, dramaturgie şi relaţii publice -, participanţii având astfel oportunitatea de a recrea România pornind de la anul 1990, indiferent de domeniul în care activează. Noua identitate de brand, semnată de Kraftmark, întăreşte mesajul centrat pe conceptul de reinventare, de pornire de la zero, prin abordarea vizuală construită în jurul unui simbol universal al începutului şi renaşterii. Andrei Pena, membru fondator al Asociaţiei „Inspired“, a declarat că tema acestui concurs este, într-o mare măsură, "un exerciţiu de responsabilitate", în condiţiile în care România este într-o stare permanentă de repornire".

COMISIE INTERNAŢIONALĂ Concursul de Idei are şi anul acesta parte de o comisie de jurizare alcătuită atât din membri internaţionali, cât şi români, unii dintre cei mai cunoscuţi specialişti în domeniile creative, printre care şi reprezentanţi din Europa şi SUA: David Carson (în top 5 "cei mai influenţi designeri grafici ai erei noastre" - Graphic Design USA), Sarah Bailey (director de curs al London College of Fashion) şi Thierry Bayle (membru fondator al Global Fashion Management UK şi consultant pentru branduri precum Calvin Klein, Kenzo, Moschino, etc).

Tinerii se pot înscrie la una sau mai multe categorii de concurs pe www.letsgetinspired.ro, prin crearea unui cont, începând cu 18 decembrie 2013 şi până pe 16 februarie 2014, iar deadline-ul pentru predarea lucrărilor este 28 februarie 2014. Lucrările participanţilor vor fi jurizate între 10 şi 31 martie 2014, iar premierea câştigătorilor va avea loc la Gala „Inspired“, în luna mai. Concurenţii pot afla mai multe despre „Inspired“ şi prin participarea la evenimentele offline din cadrul caravanei ce promovează concursul în centrele universitare din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Arad, Sibiu, Târgu Mureş, Oradea şi Braşov. "Cred în tinerii creativi din România. Cred că pot aduce o contribuţie imensă. Dar, înainte de asta, trebuie să aibă toate şansele de a se forma şi de a se afirma. Din acest motiv organizăm concursul „Inspired“ de 7 ani", a spus preşedintele Asociaţiei „Inspired“, Postumia Martin.

Câştigătorii locului I vor fi premiaţi cu Trofeul „Inspired“. În plus, toţi cei clasaţi pe locurile I - XX de la fiecare din cele 10 secţiuni de concurs vor avea acces gratuit la masterclass-ul „Inspired“ corespunzător fiecărei secţiuni. Masterclass-urile vor fi susţinute cu sprijinul unor personalităţi membri de jurii din România şi din străinătate şi vor fi organizate în Bucureşti, pe parcursul anului 2014.