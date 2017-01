“Instabilitatea politică alimentează criza economică şi financiară”

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a acuzat ieri actuala guvernare că nu are un minim de coerenţă, iar pe preşedintele României, că \"are o viziune simplistă asupra politicii externe cu consecinţe asupra situaţiei energetice a ţării\": \"Sîntem într-o situaţie în care riscăm să plătim un preţ strategic de cost al energiei şi de competitivitate economică ce o să ne coste pe termen lung\". Liderul PSD a avertizat asupra situaţiei energetice din jurul României, despre care a spus că trebuie tratată cu seriozitate: \"Se reia o mega ofensivă a Federaţiei Ruse în regiune, în statele vecine se aşează poziţii strategice de pîrghii economice şi influenţă politică rusească, Bulgaria primeşte 14 miliarde de dolari de la Federaţia Rusă, iar conductele de petrol şi gaze ocolesc România\". El a amintit şi de faptul că, în Ungaria, Rusia a făcut cele mai mari rezerve de gaz natural. În opinia lui, ţara noastră riscă să devină izolată în această parte a Europei. Liderul PSD i-a acuzat pe Băsescu şi pe Tăriceanu că au uitat de promisiunea făcută oficialilor NATO, potrivit căreia, în lunile premergătoare summit-ului de la Bucureşti, vor avea \"un minim de decenţă pe scena politică românească\". El a subliniat că România are \"o şansă fantastică\" de a găzdui summit-ul NATO, în cadrul căruia s-ar putea da un răspuns şi la ofensiva Federaţiei Ruse în regiune. În ceea ce priveşte evoluţiile economice din România ultimelor săptămîni, liderul social-democrat a apreciat că \"recenta criză internaţională loveşte în mod dur şi direct economia românească\": \"România din august 2007 şi România din ianuarie 2008 sînt complet diferite. Mitul că România este deja Italia - şi orice ar face politicul economia merge în continuare - s-a spulberat. Dincolo de semnalele de alarmă ale mediilor economice, au apărut elemente de panică vizavi de criza economică\". Geoană a atras atenţia că \"tensiunea dintre preşedinte şi premier nu mai este doar o ambiţie personală şi un război de influenţă între doi cetăţeni care, întîmplător, au ajuns în fruntea statului şi guvernului”. “Starea de conflict, de incertitudine şi de instabilitate politică alimentează o criză economică şi financiară cu impact social şi economic sever pentru destinele cetăţenilor României\", a explicat Geoană. El a subliniat că nu vrea să aducă un \"ton catastrofic\", dar are experienţa unor momente trăite şi în România şi în străinătate, în care panica de pe pieţe şi psihoza unei avalanşe de veşti proaste pot să conducă la o situaţie chiar mai dramatică decît realitatea economică sau fizică din acest moment: \"Anul 2008 va fi unul în care România şi românii vor fi supuşi unui test multiplu, unul electoral, unul de predictibilitate, şi unul legat de răspunsurile aduse la această criză economică şi financiară şi monetară traversată\". Geoană a făcut un apel ca, măcar pe temele importante, cei care reprezintă interesele politice ale ţării, preşedintele, Guvernul, primul-ministru, Parlamentul să aibă \"un element de raţionalitate şi de prudenţă\" în ceea ce fac, pentru a nu risca \"să se arunce pe apa sîmbetei\" şapte ani de creştere economică şi atractivitatea pentru pieţele şi investiţiile din România a capitalului străin şi autohton. În altă ordine de idei, Geoană a anunţat că partidul va lansa, la Consiliul Naţional, un plan de guvernare care va cuprinde viziunea partidului privind descentralizarea administrativă: \"Vom veni cu o ofertă ambiţioasă, cu o propunere de plan de guvernare şi o viziune de descentralizare, de evoluţie şi subsidiaritate de tip european pentru întreaga Românie\". El a spus că va fi lansată şi o largă dezbatere publică pe marginea acestui subiect.