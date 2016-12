Instagram dă înapoi!

Compania Instagram ia atitudine după reacţiile negative pe care le-a primit de la utilizatorii săi, în urma schimbării condiţiilor pe care aceştia trebuie să le accepte pentru a folosi serviciul şi a oferit noi explicaţii. Prin schimbarea condiţiilor, mai mulţi utilizatori s-au plâns pe reţelele sociale că Instagram îşi asumă drepturi de autor pentru fotografiile încărcate şi le poate vinde fără acordul proprietarilor, foarte mulţi ameninţând că vor renunţa la aplicaţia foto. Oficialii Instagram au declarat că schimbarea termenilor a fost prost înţeleasă, cerându-şi scuze pentru termenii ”confuzi” folosiţi în text. ”Să fie clar, nu este intenţia noastră să vindem fotografiile voastre. Urmează să operăm schimbări în limbajul folosit, pentru a fi siguri că aceste detalii sunt clare”, a comunicat compania.

Pe lângă vânzarea fotografiilor, o altă menţiune ce a fost în centrul nemulţumirilor exprimate pe Internet este aceea că aplicaţia are dreptul de a împărtăşi informaţiile utilizatorilor săi cu Facebook şi alte companii cu care colaborează. Reprezentanţii Instagram au declarat că această schimbare are doar scopul de a face aplicaţia să funcţioneze mai bine cu Facebook. Instagram are peste 100 de milioane de utilizatori în toată lumea şi a fost cumpărată de Facebook cu aproape un miliard de dolari, în luna aprilie.