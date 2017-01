Instalaţiile de irigat din Tortomanu, jefuite la drumul mare

În comuna Tortomanu a reînceput jaful sistemului de irigaţii. În conformitate cu declaraţiile primarului din localitate, Gheorghe Panait, în momentul de faţă, nicio palmă de pămînt din cele 6.000 de hectare de teren arabil care au fost irigate în perioada 2002-2004 nu mai poate fi stropită cu apă din sistemul de irigaţii. Motivul? Staţiile de pompare au fost distruse. După ce, în prima jumătate a anilor ’90, toate sistemele de irigaţii din ţară au fost prăduite, Guvernul PSD din fosta legislatură a demarat, în 2002, un amplu proiect de reabilitare a irigaţiilor. Astfel, în toată ţara, staţiile de pompare a apei pentru irigaţii au fost transferate în mod gratuit către Asociaţiile de Utilizatori de Apă pentru Irigaţii (AUAI), constituite prin lege, pe raza tuturor localităţilor din mediul rural. La nivelul comunei Tortomanu s-au înfiinţat trei astfel de asociaţii, Baby Beef, AESCH şi Pas Cezotor. Două din cele trei asociaţii au primit subvenţii de la Guvern pentru întreţinerea, modernizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a staţiilor de irigat. Sumele au fost virate şi încasate, însă în teren nu se regăsesc aceşti bani. Mai mult, instalaţiile metalice ale instalaţiilor de pompare au început să se „volatilizeze”.

Şeful de post nu a luat în considerare sesizarea primarului

Potrivit primarului din Tortomanu, de un an, conducerile AUAI Baby Beef şi Pas Cezotor au început să demonteze instalaţiile pentru a le valorifica la fier vechi. „În ultimii doi ani nu a mai fost nevoie de irigaţii şi proprietarii de terenuri nu au mai încheiat contracte cu asociaţiile pentru a-şi iriga culturile. Administratorii acestor AUAI au ajuns astfel la concluzia că pot scoate bani devastînd staţiile de pompare. Totul s-a petrecut în mod organizat, cu aparate de sudură, cu mijloace de transport... Vanele, conductele şi motoarele, odată cu panourile electrice şi celelalte echipamente au fost tocate, transportate şi valorificate la fier vechi”, a declarat Panait. El a mai spus că l-a sesizat pe şeful de post, agent şef Dumitru Iordan, cu privire la jaful care se petrece la staţiile de pompare. „Nu am primit niciun răspuns de la şeful de post. Îi lăsăm să distrugă şi să vîndă instalaţiile?!”, a spus primarul. El a adăugat că una dintre asociaţii, Baby Beef, a fost dusă la faliment de preşedintele Ion Şerban, care ar fi lăsat societatea cu o datorie de 1.087 miliarde de lei şi s-ar fi făcut una cu pămîntul. Preşedintele Cezotor însă, locuieşte în sat şi ar trăi pe roze, fără nicio problemă. Din cele cinci staţii de pompare aflate în administrarea asociaţiei, niciuna nu mai este funcţională. Aron Stămoiu, fost angajat la Cezotor, ne-a declarat că, deşi în perioada 2002-2004 au fost încasate subvenţii de la stat pentru funcţionarea staţiilor de irigaţii, în niciuna din staţii nu s-a făcut vreo investiţie. „Preşedintele asociaţiei, Trofin Venilia, şi-a trîntit discotecă în mijlocul satului... Cu ce bani dom’le?! Unde sînt banii pentru irigat...”, a mai spus Stămoiu.

Administratorii se simt ca-n codru...

Pe teren, realitatea este mai dură decît declaraţiile primarului şi ale oamenilor. Staţiile de pompare aflate în proprietatea celor două AUAI sînt în diferite stadii de prăduire. Din unele, de capacitate mai mică (600-700 de ha), la care s-a început „munca” de timpuriu, nu a mai rămas absolut nimic. Numai imobilul care adăpostea acum doi ani panourile electrice şi centrul de comandă al fiecărei staţii mai stă drept dovadă că acolo ar fi fost odată o staţie de irigat. De altfel, aceste imobile sînt folosite de ciobanii din zonă ca adăpost pe vreme rea. În apropierea staţiilor, pe locul în care era betonat locaşul pentru motoare, pompe şi vane a rămas doar o groapă pătrată în pămînt, cu laturi de aprox. 7 metri. Au fost furate pînă şi cablurile electrice de pe stîlpii care transportau energia electrică pentru alimentarea motoarelor. Una din staţiile mari a fost prăduită doar pe jumătate... E mai mult de „muncă”... „Staţia aceasta deservea 2.000 de ha de teren arabil. Era o bijuterie. La ora actuală îţi vine să plîngi. Au distrus totul cu bună ştiinţă administratorii”, a declarat Aron Stămoiu. Primarul a afirmat că staţia devastată este în plin proces de demontare, administratorii de la Cezotor urmărind în continuare valorificarea panourilor electrice şi a tuturor componentelor metalice care au mai rămas pe poziţie. Motoarele, vanele şi bobinele de cupru au dispărut deja. La fel şi cablurile electrice de pe stîlpi. „În momentul actual, nici o palmă de teren arabil din comună nu mai poate fi irigată, deşi în 2004 irigam 6.000 ha din 8.000 pe care le are comuna. Este un jaf făcut în mod organizat de administratorii acestor staţii de irigare, care au lăsat proprietarii de terenuri din comună fără posibilitatea de a iriga”, a declarat Gh. Panait. El a adăugat că unele staţii au fost lăsate deschise pentru a tenta cîţiva amărîţi care se încumetă la trei fiare vechi, pentru ca apoi administratorii celor două societăţi să poată reclama în instanţă că aceşti „hoţi” au furat tot, pentru a scăpa basma curată. „Dacă tot trebuiau valorificate aceste staţii la fier vechi, mai bine le valorifica SNIF şi banii rămîneau la stat, nu intrau în buzunarele unora şi altora”, a mai spus primarul.

Două din cele trei staţii AESCH încă mai funcţionează, dar pentru vie

Dacă la două AUAI se distrug staţiile în mod organizat, cea de-a treia asociaţie, AESCH, ţine sistemul de irigat în funcţiune. Din cele trei staţii deţinute de AESCH, două, care deservesc viile şi livezile din comună, sînt în stare perfectă de funcţionare. Cea de-a treia însă a rămas fără panouri electrice şi vanele sînt deja descompletate de hoţi. ”De doi ani nu se mai irigă în zona aceasta a comunei. Staţiile au intrat în conservare. Am asigurat paza cît s-a putut, pentru că nu avem subvenţii pentru această activitate. Sînt subvenţii în schimb date pentru SNIF pentru întreţinerea canalelor şi vedeţi ce bine sînt întreţinute canalele”, a declarat preşedintele AUAI AESCH, ing. Dumitru Stîngă, arătînd canalele colmatate şi pline de buruieni. El a precizat că, pe 19 octombrie, a surprins mai mulţi hoţi care veniseră să fure instalaţiile metalice cu un Aro. El a anunţat şeful de post că autovehiculul cu numărul CT-10-CIN a fost prezent la staţia din care s-au constatat „subtilizări” de componente mertalice, însă poliţistul s-a mulţumit să spună că nu există o maşină cu acest număr înregistrată pe raza comunei. „Dacă îl găseam şi mergeam la el acasă în seara aceea, poate îl prindeam cu ce a furat. Am primit în schimb o adresă de la poliţist, care îmi comunică faptul că au fost descoperiţi ulterior făptaşii şi că s-a deschis un dosar penal pe numele lor, al cărui număr nu mi l-a comunicat. E clar că nu vor ca eu să pot urmări acest dosar... Poliţiştii se fac că investighează şi încearcă să-i acopere”, a mai subliniat inginerul. Staţia respectivă, care deservea pînă acum un an terenuri agricole, va rămîne în curînd şi fără alte componente metalice. Preşedintele AUAI a arătat că multe din şuruburi sînt desfăcute: „Vanele astea sînt pregătite să fie furate. Vin ăştia într-o noapte cu autogen şi flex şi încarcă tot”...