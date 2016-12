Instanțele măsoară dreptatea iar cu aceeași oca: Constantinescu, eliberat!

După nenumărate convulsii juridice, instanțele din România au reușit să judece cu aceeași măsură situația președintelui ales al Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu. După ce în urmă cu două săptămâni, Curtea de Apel București l-a eliberat pe președintele ales al CJC în dosarul certificatelor de urbanism, vineri, Curtea de Apel Constanța a decis să-l scoată din arest și să-l judece sub control judiciar în dosarul Centrului Militar Zonal (CMZ). A trebuit să se treacă prin mai multe termene pentru ca instanțele să adopte în sfârșit o practică judiciară unitară în ce privește starea în care este judecat Constantinescu. Decizia de eliberare a lui Constantinescu este definitivă și executorie și nu mai există nicio cale de atac împotriva ei. Vineri, avocații apărării și reprezentanții acuzării au reluat toate argumentele pro și contra menținerii arestării lui Constantinescu. Pe de o parte, reprezentantul DNA a dat dovadă de disperare în încercarea de a-l păstra pe șeful CJC după gratii, distorsionând evenimentele petrecute în timpul anchetei. Vă mai aduceți aminte de mascarada procurorilor și polițiștilor judiciari de la mijlocul lunii ianuarie, când Nicușor Constantinescu a fost bruscat în parcarea CJC, unde i s-au sucit mâinile la spate? Ei bine, la termenul de vineri, acuzarea a spus că, de fapt, șeful ales al CJC a agresat verbal și fizic polițiștii judiciari. Cât de rău-intenționat să fii ca să poți distorsiona adevărul unor acțiuni integral filmate, în urma căreia toată lumea a văzut ce s-a întâmplat atunci în ianuarie, când procurori și polițiștii judiciari, în încercarea de a-l prinde pe Constantinescu, mai întâi s-au ascuns prin boscheți și apoi s-au dat drept angajați ai serviciului vamal. În plus, procurorul DNA a reluat povestea potrivit căreia Nicușor Constantinescu ar fi avut montat un dispozitiv de urmărire în SUA și că urma să fie încarcerat la penitenciarul Bufallo. Acesta a mai susținut că președintele ales al CJC ar fi avut viza expirată, afirmând că nu se impune eliberarea din arest pentru că șeful CJC s-ar fi sustras cercetării penale.

PROBE INDUBITABILE De partea cealaltă, Nicușor Constantinescu a explicat instanței de judecată că toate acuzațiile DNA sunt minciuni, pentru că, în realitate, el a fost cel agresat de angajații DNA și de polițiști. Constantinescu a spus că, pe lângă filmări, are și acte medicale care atestă că s-a ales cu vânătăi în urma agresiunii polițiștilor. „Nu m-am sustras de la nicio fază a vreunui proces. Am plecat în SUA cu încuviințarea DNA. La fiecare citație s-a prezentat avocatul meu, Marius Mocanu. Am revenit în România la graficul stabilit de procurorul Bodean (procurorul de caz - n.r.). Am în continuare al doilea dren în pelvis. Cum să mă sustrag dacă eu am plecat acolo la tratament? Eu nu am fost citat în Statele Unite și nici nu am avut vreun dispozitiv de urmărire montat pe corp. Este o minciună a unui securist, care nici măcar nu a dat ochii cu mine. La fel de mincinoasă este și afirmația că mi-a expirat viza“, a declarat Constantinescu în fața instanței.

PLEDOARII Avocații lui Constantinescu au depus la dosar documentele Institutului Oncologic Român, care arată că radioterapia nu poate fi urmată după gratii și corespondența cu Clinica Neolife din Istanbul unde ar urma să facă radioterapia. În plus, avocații au precizat că nu mai există temei legal pentru ca Nicușor Constantinescu să fie ținut în închisoare. „Nu se poate ca instanțele să folosească unități de măsură diferite în privința aceluiași inculpat“, a punctat avocatul Marius Mocanu. El a adăugat că, pentru a dovedi că șeful CJC este de bună credință, s-a întors în țară fără să fie constrâns de cineva. Avocatul Alexandru Stan a punctat faptul că nu cunoaște vreun caz în care o cerere de extrădare să fie refuzată, iar persoana în cauză să revină în țară de bunăvoie.

Tratat ca un criminal în serie

Nicușor Constantinescu a fost așteptat, vineri, la Curtea de Apel de familie (soția, fiica acestuia, precum și mama și fratele), dar și de prieteni care cu toții speră îl vadă pus în libertate de ziua sa onomastică. Din păcate pentru șeful CJC, el nu a fost lăsat să vorbească cu familia. Pentru a nu da ochii cu presa, polițiștii care l-au însoțit pe Constantinescu au fost extrem de restrictivi. În primă fază, au băgat duba cu care a fost adus Constantinescu până în ușa Tribunalului. Întrebat de jurnaliști cum se simte, acesta nu a apucat să spună decât: „Mă simt ca în sicriu”. Mai mult, la finalul ședinței de judecată, polițiștii din sală l-au împiedicat avocatul Marius Mocanu să îi dea lui Constantinescu un bidon cu apă.

Restricții

În timpul controlului judiciar, Nicușor Constantinescu trebuie să respecte următoarele obligaţii: să nu depăşească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a autorității care a luat măsura controlului judiciar, să nu ia legătura şi să nu comunice cu martorii și experții din dosar precum și cu personalul Centrului Militar Zonal Constanța, direct sau indirect, şi prin orice mijloace de comunicare, precum și cu personalul din cadrul Consiliului Județean Constanța și cu aleșii județeni. De asemenea, Constantinescu trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat, să informeze de îndată cu privire la schimbarea locuinţei, să se prezinte la Poliţia Municipiului Constanța desemnată cu supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.