Instanța a anulat doctoratul lui Ponta

19:19:59 / 29 Octombrie 2016

PSD....Liviu...

PSD ul lui Liviu si Victor au luat masura liberala de a anula 102 taxe care erau impuse romanilor..Ati auzit basistilor hollyyuwooood sau gigel presedintele vostru slugilor nu e de.acord sa.se taie 102 BiRURI...Care partid e liberal pnl ul basist sau PSD+ALDE?..Acum dupa ce sasul a declarat ca nu e.bine ca romanasul.sa.ramana cu banii in ....buzunar..MAI VOTATI ...PNL UL LUI YOHANIS?CARE NU E DE ACORD SA TAIE BIRURILE PE CARE PSD SI LIVIU DRAGNEA LE PROPUNE!. SANTEM UNICI IN LUME! ...UN PARTID CERE REDUCEREA BIRURILOR IAR ALTUL MARIREA LOR...UN PARTID VREA CA ROMANUL SO DUCA MAI BINE( PSD+ALDE)...ALTUL.SE.LUPTA PT CA EL SI CLIEMTELA LUI POLITICA SO DUCA BINE.. SA FURE....E SIMPLU CU CINE TREBUIE VOTAT..PSD+ ALDE VA VOR BINELE..