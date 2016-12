Instanța a respins cererea DNA de instituire a controlului judiciar în cazul Olguței Vasilescu

Tribunalul București a respins cererea procurorilor anticorupție de instituirea a controlului judiciar în cazul Liei Olguța Vasilescu, decizia nefiind definitivă.

La ședința de judecată procurorul a cerut ca primarul Craiovei să nu intre în contact cu martorii și denunțătorii din dosar și să nu mai apară la televiziuni, cererea fiind respinsă de instanță. Hotărârea poate fi atacată de DNA la Curtea de Apel București.

"DNA a cerut să nu iau legătura nu numai cu martorii denunțători, ci și cu alți martori care lucrează în primărie și care nu au nicio treabă până la urmă cu acest dosar. Chiar mi se pare o aberație", a spus primarul Craiovei la ieșirea din Tribunalul București.

În sala de judecată, primarul municipiului Craiova a respins acuzațiile procurorilor.

"Vreau să se facă distincție între calitatea mea de om politic și cea de primar ales de peste 60% dintre cei din Craiova, deoarece cetățenii vor să știe care sunt acuzațiile care se aduc primarului lor. Până săptămâna trecută aceștia au auzit doar o parte, respectiv DNA-ul și pe denunțătorul Petre Becheru. Am primit rechizitoriul în 27 iulie, iar toată presa l-a primit în data de 19 iulie și a fost invadată de materiale despre dosarul meu, iar eu nu am putut avea nicio reacție până la primirea rechizitoriului. Petru Becheru s-a activat mediatic și m-a numit bețivă, infractoare, mafioată, totul culminând cu afirmația că aș fi trimis un angajat de la regia de transport ca să îl amenințe și să îl mituiască, pentru a își retrage plângerea. Nu mi-am făcut apărări, nu am făcut solicitări, nu am invocat excepții așa cum pretinde DNA. Nu am intrat într-o polemică judiciară cu ei, ci am răspuns unor acuzații care erau deja în spațiul public și care îmi creau un profil judiciar. Era o discrepanță foarte mare între volumul de informații ce venea de la DNA și denunțător și ceea ce venea de la mine", a declarat Lia Olguța Vasilescu în fața judecătorilor.

Solicitarea privind măsura preventivă vine după ce Lia Olguța Vasilescu a postat pe pagina sa de Facebook transcriptul unei înregistrări de la dosarul în care este judecată, în care apare denunţătorul Petru Becheru.

"În intervalul de timp consecutiv înregistrării cauzei pe rolul instanței și după primirea actului de sesizare, inculpata Vasilescu Lia Olguța a postat selectiv, pe pagina sa dintr-o reţea de socializare, acte din dosarul de urmărire penală, apoi i-a invitat pe simpatizanții săi să facă aprecieri asupra probelor. În concret, inculpata a încercat discreditarea martorului denunțător, publicând o fotografie a acestuia și formulând comentarii în legătură cu credibilitatea afirmațiilor acestuia. Ca urmare, martorul a fost jignit sau amenințat cu moartea de sute de persoane care au postat pe pagina de socializare a inculpatei Vasilescu Lia Olguța. În aparență aceasta a intervenit în discuții cerând decență, dar tot inculpata i-a incitat pe cei care comentau", își motivau procurorii anticorupție cererea, într-un comunicat de presă.

Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a fost trimisă la data de 19 iulie în judecată de procurorii anticorupţie sub acuzaţiile de luare de mită, folosirea autorităţii sau influenţei în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite şi spălare de bani. Alături de edilul din Craiova au fost trimişi în judecată Radu Cosmin Preda, la data faptelor administratorul public al Craiovei, fiind acuzat de complicitate la luare de mită şi spălare de bani, şi Elena Daniela Popescu, reprezentant al unei asociaţii non profit, sub acuzaţia de complicitate la luare de mită şi spălare de bani.