Înştiinţări de plată, la domiciliu

• PATRU TIPURI DE ÎNŞTIINŢĂRI • Ca la fiecare început de an, în primele zile ale anului 2010, Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa va trimite fiecărui contribuabil, la domiciliu/sediu/punct de lucru declarat, înştiinţările de plată. Potrivit afirmaţiilor directorului executiv al SPITVBL, Virginia Ştefănică, fiecare contribuabil va primi cel mult două înştiinţări din cele patru tipuri pe care instituţia le va tipări. Prima va fi tipărită pe hârtie de culoare albă, galbenă sau roz şi va cumula sumele datorate bugetului local pentru toate bunurile impozabile înregistrate în baza de date a Serviciului, iar cea de-a doua, după caz, tipărită pe hârtie de culoare bleu, va fi expediată doar contribuabililor care figurează înregistraţi cu amenzi contravenţionale neachitate în termenul legal de plată. Înştiinţarea de culoare albă va cuprinde obligaţiile de plată cumulate pentru toate bunurile aflate în evidenţa instituţiei, pe 2010. Hârtia galbenă va cuprinde obligaţiile de plată cumulate pentru toate bunurile aflate în evidenţa instituţiei pe 2009, cât şi pe anii anteriori, precum şi accesoriile acestora, calculate la 1 ianuarie 2010. Spre exemplu, pentru o persoană care are două apartamente, unul achitat integral pe anul 2009, iar cel de-al doilea, doar pentru primul semestru din 2009, aceasta va primi înştiinţare de plată tipărită pe hârtie de culoare galbenă. Hîrtia roz este expediată contribuabilului care are întocmit dosar de urmărire şi executare silită pentru unul sau mai multe din bunurile mobile/imobile impozabile. Conducerea instituţiei precizează că sumele din dosarele de urmărire şi executare silită nu se regăsesc pe înştiinţarea de plată. Acest tip de înştiinţare cuprinde totalul obligaţiilor de plată datorate atât pentru anul 2009, cât şi pentru anii anteriori, precum şi accesoriile acestora, calculate la 1 ianuarie 2010, ce nu se pot achita la oficiile poştale înainte de stingerea debitului din dosarul de urmărire şi executare silită. Pentru vizualizarea dosarului de urmărire, contribuabilii se vor adresa Serviciului de Urmărire şi Executare Silită, din str. Sulmona, nr. 22, plata sumelor putându-se efectua atât la serviciul amintit, cât şi la toate ghişeele agenţiilor fiscale aparţinând SPITVBL Constanţa. În cele din urmă, hârtia bleu este expediată contribuabilului care are întocmit dosar de urmărire şi executare silită pentru amenzile contravenţionale neachitate. Acest tip de înştiinţare cuprinde obligaţiile de plată reprezentând amenzi contravenţionale din 2008 şi anii anteriori. În situaţia existenţei unui astfel de dosar, plata sumelor reprezentând impozite şi/sau taxe locale se va efectua numai după închiderea dosarului de urmărire. În plus, conducerea instituţiei face precizarea că sumele înscrise în înştiinţările de plată sunt conforme cu declaraţiile pe proprie răspundere ale proprietarilor, înregistrate în evidenţele fiscale ale SPITVBL Constanţa.

• CORESPONDENŢĂ DUPĂ PREFERINŢE • Pentru asigurarea unei mai bune comunicări între contribuabili şi instituţie, SPITVBL oferă proprietarilor bunurilor aflate în evidenţele fiscale posibilitatea de a alege adresa la care doresc să primească corespondenţa fiscală, indiferent de domiciliul înscris în cartea de identitate. „Pentru expedierea înştiinţărilor privind plata impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, la noile adrese de contact, contribuabilii constănţeni persoane fizice sunt rugaţi să depună, în cel mai scurt timp posibil, la ghişeele agenţiilor fiscale, o cerere însoţită de copia actului de identitate“, a precizat Ştefănică. Documentele pot fi comunicate SPITVBL şi prin intermediul scrisorilor cu confirmare de primire sau a poştei electronice la următoarele adrese: Agenţia fiscală nr. 1: ag1@spit-ct.ro, Agenţia fiscală nr. 2 - ag2@spit-ct.ro, Agenţia fiscală nr. 3 - ag3@spit-ct.ro, Agenţia fiscală nr. 4 - ag4@spit-ct.ro, Agenţia fiscală nr. 5 - ag5@spit-ct.ro.