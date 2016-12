Instituţia curatorului special, în discuţii

01:28:31 / 01 Mai 2014

uuGBLDiJ70

Asa e. E exact ce sustin eu. Atat timp cat bagam rlgieia in scoli, ceva profund anti-stiinta, tocmai din perspectiva ne-provabilitatii ei (n-o fi cuvant, dar se intelege, nu? N-am gasit altul), mi se pare normal sa existe mai devreme sau mai tarziu voci care sa sustina ca nu exista gravitatie sau efectul fotoelectric. Nu stiu frate, NU cred.Diferenta profunda e ca gravitatia si efectul mentionat exista si fara sa crezi in ele, si fara sa fie dovedite pentru fiecare. Exista chiar si fara noi. Religia cere sa crezi fara sa dovedesti, e esenta ei, cu dovezi e usor sa crezi. Ar crede tot omul daca s-ar pogori isus din cer in centrul orasului. Dar n-ar mai fi acelasi lucru.Nu am altceva impotriva introducerii ei in scoli decat ca oricat o intorci, sunt ca apa si uleiul, nu se amesteca. La scoala se invata si se cuantifica abilitatea de a invata, calitatea si cantitatea in care aceasta abilitate a fost utilizata. La religie ce facem? Ce masuram? Pot sa raman corijent?PS. N-am vazut niciodata new york-ul. E clar ca nu exista.NU. Nu e un argument PENTRU religie. E un argument pentru faptul ca nu poti compara invizibilitatea atomilor cu cea a lui dumnezeu.