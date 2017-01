„Instituţiile de învăţămînt formează personalităţi, nu opinii”

Ecourile incidentelor din această săptămînă - în care elevii au fost folosiţi ca mînă de lucru gratuită în cadrul strategiilor electorale liberale - au stîrnit reacţii indignate, păreri de rău şi chiar mici revolte în rîndul tinerilor din instituţiile constănţene de învăţămînt. Elevii au arătat că fac foarte clar diferenţa între ce înseamnă libertatea individuală, cum se asumă aceasta şi pînă unde poate interveni sistemul fără a încălca principiile ce dimensionează spaţiul vital al unui individ. „Elevii respectivi s-au bucurat probabil că au scăpat de nişte ore, iar partidul care i-a folosit a avut de cîştigat pentru că nu a trebuit să-i plătească”, a declarat Paula Maria Popescu, clasa a XII-a B, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB). Irina Ionescu - clasa a XII-a B, CNMB - crede că elevii nu ar trebui, sub nicio formă, folosiţi ca instrumente politice. „Nu mai este ca pe vremea lui Ceaşescu, să fim scoşi de la ore pentru diverse activităţi”. Un alt elev, Radu Cătrănescu (clasa a XII-a F): „Nu mi se pare normal să facă campanie electorală cu ajutorul elevilor. Dacă ar fi vorba despre un ONG care să lupte pentru salvarea mediului înconjurător atunci da, se poate organiza o acţiune, cu acordul conducerii liceului. Dar nu cînd este vorba despre campanii electorale”. Conducerea instituţiei este cît se poate de categorică în această privinţă: „Nu permit politica în şcoli! Nu permit intrarea în liceu a celor care au de împărţit materiale electorale şi nici ieşirea din liceu a elevilor pentru a participa la astfel de acţiuni, în timpul orelor de curs!”, a declarat prof. dr. Vasile Nicoară, directorul CNMB. Şi la Liceul Teoretic „Ovidius” (LTO), părerile au aceleaşi premize. „Este nefiresc şi imoral ca un profesor să facă aşa ceva la orele de curs. În plus, profesorul ar trebui să fie un model pentru elevii săi, ori acest cadru didactic a încercat să-şi transforme clasa într-o organizaţie de tineret a partidului respectiv. Elevii care au plecat de la ore sperau poate să primească puncte în plus pentru activitatea desfăşurată. Fapta profesorului este o mare greşeală, pentru că a dorit să influenţeze un grup de posibili alegători în mod ilegal”, a afirmat preşedintele Consiliului elevilor din cadrul LTO, Bogdan Cîrmaciu, clasa a XI-a E. Consilierul de imagine al instituţiei, prof. Rodica Crăciun, pune punctul pe „i”: „În regulamentul şcolar este stipulat foarte clar că orice formă de propagandă politică în instituţiile de învăţămînt este interzisă. A scoate elevii de la ore şi a-i pune să răspîndească un mesaj politic ni se pare o manevră imorală. În plus, mesajul transmis este greşit. Instituţiile de învăţămînt formează personalităţi, nu opinii”.

După clarificarea situaţiei şi anchetarea tuturor celor implicaţi, vineri dimineaţă, conducerea Liceului „George Călinescu” a întrunit, de urgenţă, Consiliul de Administraţie în cadrul căruia profesorul „inculpat”, Paul Iruc, a dat explicaţii şi a fost mustrat verbal pentru faptul că i-a lăsat pe elevi să părăsească incinta instituţiei, lucru posibil - în cadrul orelor de curs - doar cu acordul părinţilor şi al direcţiunii. Directorul adjunct al instituţiei, prof. Alina Codreanu a declarat: „După ce am vorbit cu toţi cei implicaţi, incidentul a fost dezbătut de urgenţă în cadrul Consiliului de Administraţie. Vina profesorului este, într-adevăr, aceea că i-a trimis pe copii să-l ajute pe muncitorul de întreţinere. Potrivit legislaţiei, s-au luat măsurile cuvenite şi sperăm ca astfel de incidente regretabile să nu se mai repete”.