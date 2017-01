Instituţiile statului, blocate de la “centru” să facă ordine pe plajele litoralului

Potrivit declaraţiei comisarului şef al Gărzii de Mediu Constanţa, Vasile Petro, bilanţul activităţii derulate pe litoral în sezonul estival 2006 - 2007 a fost din start negativ. “Din punctul de vedere al salubrizării şi al poluării fonice, am crezut iniţial că vom stopa aceste fenomene, dar nu s-a întîmplat aşa. Nu vreau să critic pe nimeni, însă s-a simţit lipsa unei administraţii. Revenind la discotecile de pe plajă (care nu aveau ce să caute în aceste locaţii deoarece nu erau prevăzute în caietele de sarcini – n.r.), pe vremea cînd a apărut proiectul Ordonanţei 19/2006, privind administrarea plajelor, conţinutul care a ajuns la Garda de Mediu, avea printre rînduri şi precizări gen , şi multe alte măsuri menite să disciplineze activitatea agenţilor economici de pe plajă. În momentul în care actul normativ amintit a apărut în formă finală, eu unul nu am mai regăsit aceste măsuri în conţinutul Ordonanţei 19/2006”, a declarat Vasile Petro. El a mai spus că plajele au fost date în grabă unor persoane care au înţeles că trebuie să le retransmită “în viteză” unor terţe persoane şi a declarat că nu poate aprecia dacă măsura a fost bună. “Asta am găsit noi pe teren. Titularul care adjudecase plaja lipsea cu desăvîrşire, iar pe plaje îşi desfăşurau activitatea alte societăţi. Din relatările acestora am înţeles că acele societăţi, în loc să îşi facă construcţia pe 20 de mp, au făcut-o pe 200 de mp, pe 150 de mp, pe suprafeţe care oricum ieşeau din acel cadru legal prevăzut de Ordonanţa 19/2006”, a mai spus Petro.

Nici în ceea ce priveşte salubrizarea Garda de Mediu nu a putut aplica decît cîteva amenzi. “Aceste amenzi, care ulterior au fost contestate, le-am aplicat noi, în perioada în care Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL) nu putea să desfăşoare aceste activităţi din cauza unor modificări legislative prin care s-au schimbat formularele de amenzi. În ceea ce priveşte acţiunile de combatere a poluării fonice am început controalele încă din luna mai a anului 2006. Ştiam că este o acţiune dificilă, însă aveam o prevedere legală care ne ajuta în Ordonanţa 195/2006. Am început controalele, am elaborat acele rapoarte şi cînd să finalizăm acţiunea a apărut o modificare a Ordonanţei 195/2006, respectiv Legea 265/206”, a mai spus Vasile Petro. În concluzie, demersurile au rămas doar începute, aşa că activitatea Gărzii de Mediu a fost blocată. Cu alte cuvinte, DADL este împiedicată printr-o dispoziţie de “modificare” a formularelor de amendă să îşi facă datoria şi, cînd firmele care aveau discoteci pe plaje, majoritatea din Bucureşti, erau cît pe ce să fie amendate pentru disconfortul creat turiştilor, în mod oportun dispare baza legală pentru instituţia statului care ar fi trebuit să facă ordine în acest sector de activitate. Asta înseamnă că persoane din sfera puterii sau miniştri din cabinetul lui Tăriceanu devin complici la infracţiuni modificînd actele normative după cum le dictează interesul. Nu este de mirare că avînd asemenea protecţie, unii agenţi economici au bruscat organele de control sau, aşa cum se plîngea fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism, Ovidiu Iuliu Marian, a fost fugărit cu sabia pentru că a vrut să închidă o discotecă pe o plajă din Mamaia. “Poluarea fonică rămîne o mare problemă, iar dacă nu reuşim să stăpînim fenomenul nici în 2007, instituţii precum Garda de Mediu nu prea îşi mai au rostul”, a concluzionat comisarul şef al acestei instituţii, Valile Petro.