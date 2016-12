Institutul Cantacuzino, funcţional spre sfârşitul anului?

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, şi-a exprimat speranţa, în weekend-ul care s-a încheiat, într-o emisiune tv, că producţia de vaccin la Institutul Cantacuzino va fi reluată spre sfârşitul acestui an, în noiembrie - decembrie. Eugen Nicolăescu a subliniat importanţa reînceperii producţiei, arătând că vaccinul românesc este de trei ori mai ieftin decât cele din străinătate. “Eu vreau de anul acesta să fac vaccinul în România, pentru că şi aici mi-ar aduce economii în bugetul ministerului. E de trei ori mai ieftin vaccinul pe care îl iau de la Cantacuzino, acela, gripal, decât dacă îl iau din import”, a spus el. Nicolăescu a declarat că un consilier al ministrului a fost detaşat la Cantacuzino şi are ca sarcină punerea în funcţiune a institutului. “Am început să vedem, tehnic, ce se întâmplă acolo. Am chemat Agenţia Naţională a Medicamentului, am chemat conducerea Institutului, am chemat pe toată lumea care mai ştie ce s-a întâmplat în ultimii patru ani. Avem un raport al OMS care va veni, probabil, în circa o săptămână, am detaşat un consilier al ministrului care are ca sarcină numai punerea în funcţiunea a institutului Cantacuzino. Am constat că aşa cum e făcută acea construcţie, aşa cum este ea acolo, nu respectă circuitele cerute de Agenţia Naţională a Medicamentului şi de acum ne gândim să găsim soluţii tehnice ca în câteva luni de zile să punem aceste circuite în normalitate”, a explicat Nicolăescu. Potrivit acestuia, banii pentru Institutul Cantacuzino sunt prevăzuţi în bugetul pe 2013.