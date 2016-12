Institutul Cantacuzino, resuscitat

Noul ministru al Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, l-a numit, sâmbătă, în funcţia de secretar de stat şi prim-adjunct al ministrului pe Raed Arafat, preluând de la acesta prerogativele ministeriale. Vineri, Eugen Nicolăescu, propus pentru portofoliul Sănătăţii, a declarat în cadrul audierii de la Parlament, că are ca priorităţi numirea lui Raed Arafat în funcţia de secretar de stat şi prim-adjunct al ministrului, dar şi repornirea producţiei la Institutul Cantacuzino. Sâmbătă, la instalarea sa ca ministru al Sănătăţii, Eugen Nicolăescu a declarat presei că l-a numit pe Raed Arafat, aşa cum a promis, secretar de stat şi prim-adjunct al ministrului şi că până pe 10 ianuarie vor trebui finalizate discuţiile cu Ministerul Finanţelor privind bugetul. Totodată, ministrul a vorbit de demersuri pentru alocarea sumei necesare finalizării lucrărilor la Institutul Cantacuzino şi repornirii producţiei de vaccinuri. Noul ministru Nicolăescu a spus că Raed Arafat - care a deţinut portofoliul Sănătăţii până vineri seara - se va ocupa de conducerea curentă a ministerului, în timp ce el se va ocupa de politici şi strategii. În opinia lui Nicolăescu, acesta va fi cel mai greu mandat, pentru că \"aşteptările populaţiei sunt imense, oamenii vor o schimbare reală\". Ministrul a spus că va stabili priorităţile pentru anul 2013, între acestea fiind proiecte şi programe pentru atragerea de fonduri. \"România trece printr-o perioadă dificilă, resursele sunt limitate, de aceea trebuie chibzuit fiecare leuţ, acesta să fie dus acolo unde este necesar\", a afirmat Nicolăescu. La rândul său, Raed Arafat a spus că, din punctul său de vedere, este important ca ministerul să revină unui om politic. \"Ceea ce se întâmplă este normal. Ministerul trebuie să revină unui ministru politic, am lucrat cu domnul ministru în celălalt mandat (2005-2008 - n.r.). De fapt am ajuns aici, respectiv în MS, în perioada mandatului domnului Nicolăescu. Este o onoare să lucrez cu dânsul. Faptul că mi se oferă posibilitatea să lucrez ca secretar de stat şi nu ca subsecretar de stat (funcţie deţinută de Arafat - n.r.) este important pentru că voi avea un cabinet şi doi consilieri cu care să mă pot sfătui şi să lucrez cu ei. Promit că voi lucra aşa cum am făcut-o până acum\", a spus prim-adjunctul ministrului Nicolăescu.