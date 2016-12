Institutul Inimii Târgu Mureş, în mâna Guvernului

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat că proiectul de Hotărâre de Guvern (HG) privind Institutul Inimii de la Târgu Mureş nu a fost pe ordinea de zi a şedinţei de ieri a Guvernului, întrucât trebuie respectate cele zece zile de transperenţă, dar va fi discutat de Executiv săptămâna viitoare. „Eu am avize luate, de exemplu, dar nu are rost să pun o problemă atât de serioasă sub semnul întrebării din partea cuiva care ar putea fi interesat în contestarea HG. E bine să fim prudenţi, e bine să fim atenţi şi e bine să lucrăm după lege”, a spus Nicolăescu. Ministerul a pus în dezbatere publică în 31 mai proiectul de HG privind înfiinţarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş. Potrivit proiectului, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş va fi redeschis ca unitate sanitară publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii, conducerea fiind asigurată de un manager şi un comitet director. Personalul de specialitate medico-sanitar, de cercetare şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în actualul institut, fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, va fi preluat de structura nou creată, păstrându-şi drepturile salariale avute la data preluării. Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere va fi asigurat, prin redistribuire, de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, în funcţie de normativul de personal în vigoare. Proiectul mai prevede că Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş se finanţează integral din venituri proprii, din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse. Patrimoniul pe care l-a avut institutul înaintea desfiinţării şi transferării către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş va fi preluat de Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern, se mai arată în proiect. Ministerul Sănătăţii a lansat proiectul în dezbatere publică din 31 mai până la 30 iunie. Preşedintele Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, prof. univ. dr. Radu Deac, declara recent că, din datele sale, 55 de corduri - 20 în 2012 şi 35 în acest an - au fost irosite după desfiinţarea Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant de la Târgu Mureş, în 2011, şi transformarea lui în clinică în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din municipiu.

(A.G.)