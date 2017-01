Instructorii cer înăsprirea criteriilor de obţinere a permisului auto

Obţinerea permiselor auto a devenit o afacere profitabilă şi asta nu mai este de multă vreme o noutate. Mai grav este că şpaga contra dreptului de a face legea pe şosea a ajuns să lase anual în urmă sute de morţi şi mii de răniţi, ceea ce ne plasează pe harta neagră a circulaţiei rutiere în Europa. Pentru a trage un semnal de alarmă asupra modului facil în care sînt obţinute permisele auto de către şoferii începători, conducerea Cartel Alfa cere elaborarea şi aprobarea normelor metodologice privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră, a instructorilor de conducere auto şi a programei de învăţămînt. Reprezentanţii Cartel Alfa şi cei ai Sindicatului Naţional al Instructorilor Auto din România (SNIAR) se arată îngrijoraţi de statistica accidentelor produse de şoferii începători, cu mai puţin de un an experienţă, prezentată de Direcţia Poliţiei Rutiere pe primele şase luni ale anului. Statisticile arată că în 2007 şoferii începători au provocat 499 de accidente grave, în care 189 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar în prima jumătate a anului în curs, aceştia au comis deja 425 de accidente soldate cu 137 de morţi. Sindicaliştii consideră necesară ridicarea nivelului profesional al instructorilor auto, prin organizarea de cursuri de informare asupra noilor reglementări în domeniu şi a schimbului de experienţă şi înăsprirea condiţiilor de autorizare a viitorilor instructori auto. Cele două sindicate au trimis mai multe adrese şi la MIRA şi la MT prin care au solicitat aceste lucruri, dar nu au primit niciun răspuns. Între condiţiile minime de autorizare, ar trebui să fie introdusă, obligatoriu, cea de posesor al permisului de conducere categoriile A, BE, CE, DE. Instructorii auto ar trebui să nu poată deveni autorizaţi, dacă nu au cel puţin cinci ani vechime ca angajat permanent cu normă întreagă şi carte de muncă al unei şcoli de şoferi. „Solicităm verificarea şi identificarea funcţionarilor publici cu statut special şi a funcţionarilor care au atribuţii de atestare, autorizare, examinare şi control în acest sistem şi care desfăşoară activitatea de profesor de legislaţie rutieră şi instructor auto, în mod ilegal”, a precizat preşedintele SNIAR, Cornel Lipă. Respectarea cu stricteţe a efectuării orelor de practică de conducere pentru toate categoriile şi reducerea numărului de ore la categoriile C, CE, D, DE, dar şi introducerea discului tahograf pentru siguranţa că orele vor fi efectuate, este o altă cerere sindicală. “Propunem şi o mărire a taxei de examinare progresivă pînă la 100 de lei pentru a putea susţine mărirea numărului de examinatori, logistici de examinare, în concordanţă cu cerinţele candidaţilor privitor la periodicitatea examenelor. De asemenea, propunem ca, odată promovată proba de legislaţie, acest rezultat să rămînă valabil şi în cazul repetării probei de traseu, pentru un interval egal cu valabilitatea şcolii”, a mai precizat Lipă.