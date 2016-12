Instruim „preoţi-antidrog”

Ne-am obişnuit ca reprezentanţii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Constanţa să organizeze campanii de prevenire în şcoli, licee, universităţi, cluburi etc. Dacă până acum specialiştii s-au adresat direct potenţialilor consumatori, de această dată ei şi-au îndreptat atenţia şi asupra rudelor care au de suferit la fel de mult ca şi cei care îşi distrug viaţa. Fiecare încearcă în fel şi chip să îşi aducă pe calea cea bună odrasla, însă, la un moment dat, sleit de puteri şi sătul de eşecuri, apelează la biserică, în speranţa că duhovnicul îl va ajuta cu sfaturi şi rugăciuni şi îi va aduce copilul pe calea cea bună. Pentru ca preoţii să fie cât mai bine instruiţi şi să îi poată ajuta atât pe consumatori, dar şi pe familiile acestora, ieri şi astăzi, peste 20 de preoţi au participat la un seminar intitulat „Formare de bază şi specifică în domeniul dependenţei de droguri”. „Ne-am gândit că este momentul să intensificăm activitatea preoţilor în parohie pe acest domeniu. Consumul de droguri afectează nu numai consumatorii, ci şi familiile acestora. Ca şi colaborator al CPECA, am fost chemat în multe rânduri, în ultimii cinci ani, pentru a-i ajuta pe unii consumatori de droguri. Ne interesează o formare de bază a preoţilor, deşi competenţele noastre sunt limitate pe acest segment, dar este important ca preotul să ştie să facă o asistenţă primară, să ştie să îndrume. Ne axăm mai mult pe latura aceasta de îndrumare a celui afectat, dar şi a familiei acestuia. E o atitudine a bisericii la o problemă reală cu care se confruntă comunitatea”, a declarat preotul Vasile Rusnac. Cursul a debutat ieri dimineaţă, în jurul orei 9.30, la Universitatea „Andrei Şaguna“, din Constanţa. După ce au stabilit câteva reguli de bază, preoţii şi-au exprimat în scris aşteptările pe care le au de la acest seminar. „Universitatea „Andrei Şaguna” este implicată în activitatea comunităţii. Fiind vorba de consumul de droguri, o chestiune îngrijorătoare pentru fiecare dintre noi, am semnat o serie de parteneriate cu diferite instituţii, dar şi cu Agenţia Naţională Antidrog, care vizează îmbunătăţirea vieţii comunităţii”, a declarat rectorul universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Adrian Cristian Papari.

DIPLOME „Le vom explica noţiuni generale despre droguri, factorii de risc şi factorii de protecţie, semnele consumului de droguri, cum pot să identifice un consumator de droguri, care sunt efectele în plan fizic şi psihic ale drogurilor şi multe alte informaţii. Până acum au fost instruiţi poliţiştii de la Serviciul Rutier, jandarmii şi urmează şi lucrătorii Poliţiei Locale”, a declarat coordonatorul CPECA Constanţa, cms. şef Valentin Marius Sandu. La finalul cursului, după ce îşi vor primi diplomele, preoţii vor putea să îi consilieze pe consumatorii de droguri dacă aceştia vor apela la sprijinul lor. „Nu cred că este vreun preot care să nu se fi confruntat cel puţin o dată cu un caz de acest gen. Tinerii ajung şi la biserică, însă, din experienţă, am constatat că, de cele mai multe ori, părinţii sunt cei care apelează la noi”, a adăugat preotul Vasile Rusnac.