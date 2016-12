Instrument util medicilor şi pacienţilor pentru o boală fatală!

Bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) este o afecţiune despre care se tot vorbeşte în ultima perioadă, astfel că medicii atrag atenţia asupra complicaţiilor ce pot apărea dacă semnele ei nu sunt luate în seamă. Mai mult decât atât, se poate ajunge chiar şi la deces. “Ţara noastră ocupă locul 3 în Europa la mortalitatea cauzată de BPOC, o boală pulmonară cronică, cauzată în 90% dintre cazuri de fumat. De asemenea, 75% dintre cei care sunt diagnosticaţi cu BPOC renunţă la tratament şi aleg să ignore simptomele acesteia”, potrivit statisticilor Societăţii Române de Pneumologie. Specialiştii pneumologi îi atenţionează însă că, netratată, boala poate fi fatală. Jurnalul Pacientului cu BPOC, lansat ieri, de către Societatea Română de Pneumologie, cu sprijinul GSK România, este un răspuns practic la statisticile negative şi urmăreşte sprijinirea relaţiei medic - pacient şi informarea corectă, astfel încât pacientul să gestioneze corect primele reacţii la acutizarea bolii.

GRATUIT Ghidul informativ Jurnalul Pacientului cu BPOC va fi distribuit gratuit prin intermediul medicilor, ca prim pas în educarea celor peste un milion de români care se confruntă cu această afecţiune, cu scopul de a-i ajuta să-şi înţeleagă boala şi să înveţe să o controleze. Totodată, Jurnalul reprezintă şi un instrument de monitorizare, util pentru medici în gestionarea evoluţiei bolii.

El a fost creat ca răspuns la realităţile şi statisticile negative din jurul BPOC, care avertizează că numai 25% dintre persoanele diagnosticate urmează un tratament regulat, în ciuda faptului că, în lipsa acestuia, boala se agravează, modifică dramatic viaţa pacientului (care ajunge să nu mai poată respira la cel mai mic efort) şi poate fi fatală. Jurnalul îşi propune să favorizeze acceptarea tratamentului de către pacient şi să îl asiste, în lupta împotriva bolii, cu sfaturi auxiliare.

ÎN FIECARE AN, BPOC ESTE RESPONSABILĂ PENTRU MOARTEA A 3 MILIOANE DE OAMENI - DE DOUĂ ORI MAI MULTE DECESE DECÂT CELE CAUZATE DE ACCIDENTELE DE MAŞINĂ SAU DE HIV/SIDA ÎN ÎNTREAGA LUME.

Totodată, în România, prevalenţa acestei boli scade sub pragul vârstei de 35 - 40 de ani, iar peste 50% din populaţia de peste 40 de ani din România a fost identificată ca fiind la risc de BPOC. Pe lângă aderenţa scăzută la tratament, mortalitatea ridicată a acestei afecţiuni este pusă şi pe seama lipsei de informare: în timp ce BPOC este o boală pulmonară incurabilă, cauzată în 90% dintre cazuri de fumat, majoritatea fumătorilor suferă de BPOC fără să ştie¬. Astfel, jumătate dintre cazuri nici nu ajung să fie diagnosticate, din cauza simptomelor ascunse, uşor de ignorat şi de confundat cu un semn al vârstei. În acest context, specialiştii pneumologi atrag atenţia asupra necesităţii de a derula iniţiative de informare a populaţiei asupra importanţei tratării şi diagnosticării timpurii a acestei boli. „Jurnalul Pacientului cu BPOC este, în primul rând, un excelent instrument de monitorizare a bolii, atât din perspectiva medicului, cât mai ales a pacientului - el poate acum să compare stadiile de boală în diferite momente de timp, corelate cu diverse decizii de viaţă pe care le ia pentru controlul afecţiunii de care suferă. De asemenea, şi familia, un vector extrem de important de influenţare a pacientului, are vizibilitate asupra evoluţiei stării acestuia de sănătate”, a declarat prof. as. Ruxandra Ulmeanu, medic primar pneumolog-bronholog la Institutul de Pneumologie “Marius Nasta” din Bucureşti, totodată unul dintre realizatorii ghidului.