Insula cu amfiteatru din Parcul Tăbăcărie, ecologizată

Primăria Constanţa în colaborare cu Centrul pentru Resurse Civice, Centrul de zi pentru persoanele cu dizabilităţi „Arca” şi Crucea Roşie au organizat sâmbătă, în cadrul campaniei naţionale „Let’s do it, Romania”, o acţiune de ecologizare a insulei cu amfiteatru din Parcul Tăbăcăriei. „Scopul acţiunii noastre este să renovăm şi să restaurăm insula iar apoi să o redăm circuitului cultural şi să organizăm concerte. La activitatea noastră participă 120 de voluntari, printre care se numără şi elevi ai mai multor unităţi de învăţământ din Constanţa”, a declarat preşedintele Centrului pentru Resurse Civice şi coodonatorul pe judeţ al campaniei „Let’s do it, Romania”, Cosmin Bârzan. La rândul său, şeful Serviciului de Igienă Publică şi Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală care funcţionează în Primăria Constanţa, George Coman, a declarat că nu este prima dată când Primăria colaborează cu organizaţiile nonguvernamentale şi se implică în proiecte de ecologizare iar astfel de acţiuni vor mai avea loc.