Insulă de vânzare

Un marinar croat rămas şomer şi cei doi fraţi ai săi au scos la vânzare o insulă din Marea Adriatică, pentru suma de peste un milion de dolari. Stipe Marusici, de 40 de ani, a spus că-i pare rău că a scos insula la vânzare, insulă cumpărată bucată cu bucată de bunicul şi străbunicul său, de-a lungul anilor, dar nu are de ales, în condiţiile în care compania pentru care lucra a dat faliment. Insula Srednja Kluda, la nord de Split, are 2,4 hectare şi preţul de aproape 1,5 milioane de dolari. Croaţia şi-a deschis piaţa de imobiliare spre străini în 2005. Însă Guvernul a interzis construcţiile pe insulele mici, nelocuite, într-o încercare de a le păstra pentru agricultură şi turism. Interdicţia a descurajat investitorii. În plus, Guvernul le-a cerut proprietarilor să ofere mai întâi terenul Guvernului.