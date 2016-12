Insula Saadiyat vrea să devină centru cultural şi artistic internaţional

Arabii construiesc filiale ale muzeelor Luvru şi Guggenheim, o filială a pensionului britanic Cranleigh şi un campus al New York University pe insula Sadiyat, viitorul centru cultural al capitalei Abu Dhabi. Proiectul autorităţilor din Abu Dhabi este specific Emiratelor Arabe Unite, un stat care nu e deloc străin de construcţiile pretenţioase şi dezvoltările ostentative. Insula Saadiyat se înscrie în această linie, fiind unul dintre cele mai importante proiecte rezidenţiale şi culturale din lume, în acest moment.

Unele regiuni din Abu Dhabi, cel mai mare dintre Emiratele Unite, au fost locuite încă din mileniul al treilea î.Hr, dar, până la jumătatea secolului trecut, economia locală s-a bazat pe creşterea cămilelor şi comerţul cu perle din Golful Persic. Cele mai multe dintre casele din oraş, locuit în special în lunile de vară, erau construite din frunze de palmieri, în timp ce familiile înstărite locuiau în case din chirpici. Situaţia economică şi aşa precară a fost lovită puternic de dezvoltarea industriei perlelor de cultură, aşa că, în 1939, şeicul Shakhbut Bin-Sultan Al Nahyan a permis cercetarea şi exploatarea petrolului din zonă. Primul zăcământ a fost descoperit în 1958, iar de atunci, emiratul a fost supus unei dezvoltări continue.

Populaţia oraşului a crescut de peste 36 de ori din 1960, când Abu Dhabi avea 25.000 de locuitori, până în prezent, când capitala are 921.000 de locuitori, marea majoritate din India, Pakistan, Somalia sau Regatul Unit. Această creştere a populaţiei, determinată în special de imigraţie, dar şi de natalitatea din Abu Dhabi, de 15,1 la mia de locuitori, în comparaţie cu mortalitatea, de 1,4 decese la o mie de locuitori, a determinat autorităţile să investească serios în infrastructură şi în modernizarea capitalei.

Insula Saadyiat, aflată la 500 de metri de coasta insulei Abu Dhabi, în apele turcoaz ale Golfului Persic, va fi transformată de autorităţi în districtul cultural al capitalei. Proiectul va fi terminat în 2020, când Saadiyat va ajunge să aibă o populaţie de 145.000 de locuitori. TDIC, Compania pentru Investiţii şi Dezvoltarea Turismului, îşi propune să cedeze teren către investitori privaţi, care să-şi dezvolte parcele în concordanţă cu un plan prestabilit. Pentru a-şi îndeplini misiunea de a îmbogăţi Abu Dhabi din punct de vedere cultural, TDIC a negociat deja construirea unui muzeu Luvru, a unui Guggenheim, al unei şcoli britanice cu internat şi a unui campus al Universităţi New York în Saadiyat. Proiectul pentru muzeul Luvru Abu Dhabi a fost aprobat de Parlamentul francez în 2007, construcţia urmând să fie terminată în 2015. Muzeul, care va avea o suprafaţă de 24.000 de metri pătraţi, a costat deja în jur de 100 de milioane de euro, la care se adaugă aproape 400 de milioane de euro plătiţi pentru permisiunea de a asocia numele construcţiei cu versiunea mai cunoscută din Paris şi încă 546 de milioane de euro care vor fi plătiţi pentru împrumutul operelor de artă, expoziţii speciale şi consultanţă din partea francezilor. Parteneriatul cu fundaţia Guggenheim a fost anunţat în 2006, muzeul cu acelaşi nume urmând să fie deschis în 2016. Acesta va fi cel mai mare muzeu din lanţul Guggenheim, cu o suprafaţă de 30.000 de metri pătraţi, şi va fi proiectat de Frank Gehry, arhitectul care a realizat şi versiunea din Bilbao. Pe lângă aceste două muzee, Saadiyat va găzdui un muzeu maritim, Muzeul Naţional Zayed şi o sală pentru concerte şi spectacole, proiectată de Zaha Hadid.

O filială a New York University a fost deschisă încă din 2010, care, împreună cu ramura din Shanghai, formează Universitatea Globală New York. În luna septembrie a acestui an, în urma unui parteneriat cu cei care conduc instituţia originală, la Saadiyat va fi inaugurată o filială a celebrei şcoli britanice cu internat Cranleigh, deschisă în Anglia în 1865. Brendan Law, directorul Cranleigh Abu Dhabi, susţine că echipe arabe au lucrat împreună cu britanicii timp de doi ani şi jumătate pentru a înţelege esenţa care diferenţia pensionul englez de alte şcoli şi pentru a o transpune în Golful Persic. Proiectul insulei Saadiyat, care, conform site-ului oficial, vrea să devină un centru cultural şi artistic internaţional, cu muzee şi instituţii de învăţământ cu o tradiţie de sute de ani, ridicate peste noapte, a fost deseori criticat pentru felul în care sunt trataţi muncitorii şi pentru desele încălcări ale drepturilor omului. Întrebat de reporterii CNN despre acest subiect, Carlos-Antonio Wakim, şeful departamentului de dezvoltare al TDIC, a răspuns: „Dacă se poate îmbunătăţi ceva, nu vom întârzia să o facem. Aceasta este deviza noastră”.