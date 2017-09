Insula viitorului se află în judeţul Constanţa. Atlantykron, a 28-a ediţie!

Între 28 iulie şi 6 august, la Capidava, judeţul Constanţa, se va desfăşura Academia de Vară pentru Tineret, Ştiinţă, Viitorologie şi Science Fiction ATLANTYKRON – ediţia 28.

Purtând genericul „Insula viitorului”, Atlantykron este singurul eveniment de acest gen din România cu o tradiţie de 28 de ani şi, potrivit multor invitaţi speciali din străinătate, un eveniment de profil unic în lume. Inedita Academie, organizată în natură şi departe de civilizaţia urbană, are ca scop accesul la cunoaştere al tinerilor şi reuneşte experţi de talie mondială (din care unii au primit premiul Nobel și predau gratuit cursuri tinerilor interesaţi) şi tehnologie de ultimă generaţie, pe o insulă care are mai puţin de 1 km2. Aici se desfăşoară demonstraţii ştiinţifice şi cursuri de artă sau de comunicare aşa cum în nicio şcoală nu se predau, participanţii stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele.

Organizatorii actualei ediţii a Academiei Atlantykron sunt Centrul Pentru Studii Complexe şi Fundaţia World Genesis din SUA în colaborare cu Societatea CYGNUS din Suceava, cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, cu Institutul de Ştiinţe Spaţiale, cu Asociaţia pentru Inovaţie, cu HUP Center pentru Dezvoltarea Performanţei, cu SARS Romania (Search and Rescue Service) şi cu sprijinul revistei Ştiinţă şi Tehnică.

Sunt aşteptaţi circa 500 de tineri participanți, lectori, invitaţi şi organizatori din toate zonele ţării. Printre invitaţi, şi-au confirmat prezența personalităţi de marcă din ştiinţă, cultură, artă sau sport din România, SUA, Slovacia şi Italia. Astfel, sunt aşteptaţi să participe şi să susţină cursuri sau prezentări: Alexandru Mironov, scriitor, jurnalist de ştiință, fondator al Programului Atlantykron; Prof. Dr. Teodor Vasile, doctor în psihologie şi în ştiinţe medicale alternative; Prof. Dr. Leon Zăgrean, şeful Catedrei de Fiziologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti; Dr. Pierre de Hillerin, preşedintele Centrului pentru Dezvoltarea Performanţei Umane; jurnalistul Val Vîlcu; Lucian Boronea – vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) şi director general Accent Travel & Events; maestrul în artă culinară Petrişor Tănase; Dan Farcaş, scriitor, matematician şi cercetător al fenomenului OZN; Radu Dop, specialist în „medicină critică”, membru fondator al Centrului de Studii pentru Ştiinţe de Graniţă şi al Asociaţiei de Telemedicină şi Aplicaţii Spaţiale pentru Sănătate, scriitorul Aurel Cărăşel, Maria Sionionescu, profesor asociat la Institutul Spaţial şi de ştiinţe astronautice din cadrul Agenţiei de Explorare Aerospaţială a Japoniei (JAXA), Dr. Eliot Sorel, Co-Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Psihiatrie, Task Force, Mihaela Muraru-Mândrea, scriitor, preşedintele Centrului pentru Umanism şi Drepturile Omului din România. Invitaţi virtuali, care vor susţine teleconferinţe, sunt: Dumitru Dorin Prunariu, astronaut, primul (şi singurul) român care a zburat vreodată în spațiul cosmic; cercetătoarea americană Erisa K Stilley (Jet Propulsion Laboratory); Ravi Prakash, inginer JPL NASA, responsabil cu misiunea Curiosity de pe Marte; parlamentarul canadian de origine română Corneliu Chişu; Dr. Florin Munteanu, preşedintele fondator al Centrului pentru Studii Complexe.

„Peste doi ani, Academia Atlantykron va aniversa 30 de ani de existenţă. Aceasta ne obligă să păstrăm tradiţia şi să continuăm evenimentul, care a schimbat în bine destinele a mii de oameni. Zece zile pe an, această insulă reuneşte elite ale României precum şi din întreaga lume. Toată echipa de organizare se implică în mod voluntar în coordonarea acestui eveniment, dar satisfacţiile spirituale sunt enorme. Simt că pe această insulă, unde se desfăşoară Academia, se prefigurează un model de societate civilă a viitorului. În 1989 debarcam pentru prima dată pe insulă, alături de scriitorul şi jurnalistul de ştiinţă Alexandru Mironov şi de scriitorul şi profesorul Aurel Cărăşel, însoţiţi de mai mulţi fani şi scriitori de literatură Science Fiction, şi hotăram să organizăm, an de an, o tabără de creaţie SF. Deşi eram cu toţii iubitori ai anticipaţiei, nici prin gând nu ne trecea că în urma acestei efervescenţe, o pot numi chiar „Egregora”, evenimentul se va transforma în Academie de vară şi va dăinui încă 28 de ani!”, subliniază Sorin Repanovici, coordonatorul general al Academiei Atlantykron.

ATELIERELE ATLANTYKRON 2017

Academia de vară Atlantykron are următoarele secţiuni: Ştiinţă, Cultură, Artă şi Sport. La fiecare dintre acestea se desfăşoară multiple evenimente, conferinţe şi seminarii extrem de interesante.

Luni, 31 iulie, ora 11.00, Conferinţa live susţinută de echipa Stinţă şi Tehnică cu titlul „Bine aţi venit în Lumea de mâine”; seara, la ora 22.00, participanţii la Academia Atlantykron vor asista la o conferinţă virtuală „În direct cu NASA” la care sunt invitaţi Erisa Stilley (Hines) şi Ravi Prakash, coordonatori ai misiunii Curiosity, de explorare a planetei Marte. Ei ne vor prezenta, în direct din centrele de coordonare ultimele noutăţi şi vor răspunde la întrebările participanţilor. Moderatorii teleconferinţei vor fi scriitorul şi jurnalistul de ştiinţă Alexandru Mironov şi coordonatorul programului Atlantykron, Sorin Repanovici.

Alexandru Mironov va coordona, alături de mulţi alţi invitaţi, şi următoarele conferinţe: „De vorbă cu plantele” (Dr. Florin Munteanu), marti, la ora 11.00, „Fiinţa umană încotro?” (Prof. Univ. Dr. Leon Zăgrean), seara, la ora 22.00, „Primele 1000 de zile de viaţă” (Prof. Univ. Dr. Eliot Sorel), miercuri, ora 11.00, „În căutarea Hipercivilizaţiilor” (scriitorul şi ozenologul Dan Farcaş), miercuri, ora 15.00, „Şcoala de artă culinară” (Petrişor Tănase), sâmbătă, ora 11.00, „Vânătorul de eclipse” (Cătălin Beldea, astronom amator, senior editor la „Ştiinţă şi Tehnică”) şi „Travel & Technology” (Lucian Boronea, vicepreşedinte ANAT şi director general Accent Travel & Events şi Traian Bădulescu, jurnalist, consultant în turism, managing partner Innovation Travel), marţi, ora 17.30.

Vizitează www.atlantykron.org pentru mai multe informaţii despre programul academiei de vară şi lista invitaţilor şi pagina oficială de facebook https://www.facebook.com/Atlantykron. „Pe această pagină vă vom ţine la curent zi de zi cu informaţii, articole de presă şi fotografii de la faţa locului”, potrivit organizatorilor.