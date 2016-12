Insulele Samoa şi Tokelau au pierdut o zi

SCHIMBAREA FUSULUI ORAR Două insule din Pacific, Samoa şi Tokelau, au pierdut ziua de vineri, 30 decembrie, când au trecut oficial de la un fus orar la altul. Cei 182.000 de locuitori ai insulelor s-au culcat joi seară şi s-au trezit sâmbătă dimineaţă. ”Bem cafea şi ceai, acum, pentru a sărbători ocazia”, a declarat premierul Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, după schimbare. Astfel, locuitorii celor două insule vor sărbători Anul Nou în acelaşi timp cu Noua Zeelandă.

În ultimul secol, Samoa şi Tokelau au fost cu aproape o zi în urma Australiei şi Noii Zeelande, state învecinate şi cele mai dezvoltate din Pacificul de Sud, pentru că se aflau de părţi opuse ale liniei internaţionale de schimbare a datei, linia imaginară care separă două zile calendaristice consecutive. Parlamentul din Samoa a luat decizia de schimbare a fusului orar în luna iunie, pentru a facilita relaţiile comerciale cu Australia, Noua Zeelandă şi China, după ce s-au înregistrat plângeri că toate afacerile din Samoa sunt închise când este luni în metropole apropiate, în timp ce birourile din Noua Zeelandă sunt închise când este vineri în Samoa. ”Acum avem cinci zile lucrătoare comune cu partenerii noştri de afaceri din Noua Zeelandă şi Australia”, a explicat premierul.

Tokelau, un teritoriu al Noii Zeelande cu circa 1.200 de locuitori, ce acoperă trei atoli şi o suprafaţă de 12 kilometri pătraţi, a fost nevoit să adopte, la rândul său, decizia, în condiţiile în care principalele sale birouri guvernamentale se află în capitala Samoa, Apia, situată la distanţă de circa 500 de kilometri.

16 SĂRBĂTORI Echipajul Staţiei Spaţiale Internaţionale va traversa 16 fusuri orare la ora locală 00.00, în noaptea de Revelion, a anunţat centrul rus pentru controlul zborurilor. Prima traversare a unui fus orar unde este Anul Nou va avea loc în 31 decembrie, la 15.34 ora Moscovei, când Staţia va fi deasupra Oceanului Pacific, în estul Australiei. Ultima traversare va avea loc în 1 ianuarie, la 14.46 ora Moscovei, când Staţia va fi deasupra Noii Zeelande. Şase membri ai echipajului se află în prezent la bordul Staţiei: cosmonauţii ruşi Oleg Kononenko, Anton Şkaplerov şi Anatoli Ivanişin, astronauţii americani Daniel Burbank şi Donald Pettit şi astronautul olandez Andre Kuipers.

SEMNELE NOULUI AN Apropierea Noului An a prilejuit un adevărat spectacol incaş în Peru, acolo unde şamanii s-au adunat în capitala ţării, pentru a citi viitorul. Ritualul de citire a semnelor viitorului an are o tradiţie de sute de ani şi atrage mii de turişti. Starea de sănătate a preşedintei Argentinei şi criza economică au fost principalele teme abordate de vracii peruani. Înconjuraţi de flori roşii şi galbene, simboluri ale norocului, vracii au cântat şi au dansat pe cel mai înalt platou din Lima. Ritualul de la sfârşitul anului este o tradiţie milenară, ce le oferă şamanilor şansa să-i consulte pe zei cu privire la sănătate, pace şi prosperitate pentru anul ce urmează. De departe însă, preferaţii vracilor sunt liderii lumii. Pentru a atrage cât mai mulţi turişti, în apropierea locului de desfăşurare a ritualului a fost deschisă şi o piaţă cu suveniruri. Cel mai căutat obiect a fost păpuşa cu chipul liderului venezuelean, Hugo Chavez. În Peru, prezicerea viitorului de către vrăjitoare, şamani şi clarvăzători este un lucru obişnuit, ce datează încă din epoca incaşilor.