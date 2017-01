Insurgenţii libieni resping instaurarea dinastiei Kadhafi

• Posibili candidaţi • Consiliul Naţional de Tranziţie (CNT), care reprezintă insurecţia libiană, a respins, ieri, ideea unei tranziţii conduse de unul dintre fiii liderului libian Muammar Kadhafi. „Kadhafi şi fiii lui trebuie să plece înainte de orice negociere diplomatică”, a indicat purtătorul de cuvânt al CNT Shamseddin Abdulmelah, la Benghazi, fieff-ul insurecţiei.

Cel puţin doi fii ai liderului libian propun tranziţia la o democraţie constituţională, care să preceadă retragerea de la putere a tatălui lor. O sursă diplomatică şi o oficialitate libiană au indicat pentru publicaţia „The New York Times” că tranziţia ar urma să fie condusă de unul din fiii lui Kadhafi, respectiv Seif al-Islam. Atât Seif al-Islam, cât şi Saadi Kadhafi ar dori să avanseze pe calea schimbării ţării, fără tatăl lor. Potrivit CNT, atitudinea pe care Seif al-Islam a adoptat-o la începutul revoltei, la 15 februarie, a demonstrat că reputaţia sa de reformator este falsă, fiind de fapt o veritabilă copie a tatălui său, în timp ce Khamis Kadhafi conduce o miliţie pro-guvernamentală. Publicaţia americană nu precizează dacă liderul libian, în vârstă de 68 ani, este de acord cu propunerea de tranziţie, însă un apropiat al unuia din fiii lui a apreciat drept plauzibilă o asemenea poziţie. Propunerea privind o tranziţie spre democraţie scoate în evidenţă diferenţele ce există de mult timp între fiii colonelului Kadhafi. În timp ce Saif şi Saadi au fost la şcoala occidentală, Khamis şi Mutassim sunt consideraţi partizani ai liniei dure. Khamis al-Gaddafi este în fruntea unei miliţii pro-guvernamentale. Mutassim, consilier pe probleme de securitate naţională, este considerat un rival pentru Saif în competiţia pentru succesiune.

Decizia insurgenţilor are ceva greutate, mai ales că Italia a anunţat ieri că recunoaşte Consiliul Naţional de Tranziţie ca singurul reprezentant al Libiei. Şeful diplomaţiei italiene Franco Frattini a afirmat că Guvernul lui Kadhafi şi-a pierdut legitimitatea. Potrivit acestuia, orice soluţie pentru viitorul Libiei are drept condiţie plecarea din Libia a clanului Kadhafi. Totodată, SUA au acceptat cererea NATO de a-şi extinde participarea la operaţiunea din Libia cu 48 de ore. Schimbarea poziţiei SUA vine după ce s-a anunţat că avioanele şi navele americane vor fi în stand by, iar comanda operaţiunii Odyssey Dawn va fi transferată către NATO şi aliaţii europeni. Pentagonul a spus că SUA se bazează că NATO şi Europa vor reuşi să doboare regimul Kadhafi, care mai controlează încă mari părţi din Libia. Operaţiunea internaţională a început la 19 martie, implicînd SUA, Marea Britanie, Franţa, Canada, Italia, Spania, Danemarca şi alte state. La 27 martie, Consiliul NATO a preluat comandamentul operaţiunii militare din Libia.

• O problemă diplomatică • Nicio ţară din cadrul coaliţiei nu a îndemnat, în mod deschis, la înarmarea rebelilor libieni, un asemenea proiect riscând să se transforme într-un câmp minat diplomatic, avertizează experţi şi diplomaţi ONU. Potrivit interpretării secretarului de Stat american, Rezoluţia 1.973 a Consiliului de Securitate al ONU, votată la 17 martie, depăşeşte sau amendează interdicţia absolută de transfer de arme către oricine în Libia. Până acum, nicio ţară nu a luat iniţiativa acestei hotărâri, iar secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a anunţat că se opune unui asemenea scenariu.