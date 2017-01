Întâlnire bilaterală între preşedintele Ucrainei şi cel al Rusiei

Preşedinţii Ucrainei şi Rusiei, Petro Poroşenko şi Vladimir Putin, au avut o întrevedere bilaterală cu ocazia summitului regional de la Minsk. Putin a declarat aseară că Rusia va face totul pentru un proces de pace şi pentru încetarea vărsării de sânge în Ucraina, iar Poroşenko a declarat miercuri că toate părţile, inclusiv Rusia, au susţinut propunerile sale pentru încetarea confruntărilor în estul Ucrainei. Preşedintele ucrainean, Petro Poroşenko, a declarat miercuri că toate părţile, inclusiv Rusia, au susţinut propunerile sale pentru încetarea confruntărilor în estul Ucrainei, după o întâlnire bilaterală la Minsk cu omologul său rus, Vladimir Putin, relatează AFP. "Strategia de pacificare pe care vrea s-o aplice Ucraina a fost susţinută de către toţi liderii care au participat la summitului de la Minsk, fără excepţie", a afirmat Poroşenko, potrivit unui comunicat publicat pe contul său de Facebook. Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat marţi seara că Rusia va face totul pentru un proces de pace şi pentru încetarea vărsării de sânge în Ucraina, relatează agenţia RIA Novosti. "Rusia va face totul pentru procesul de pace, dacă acesta va fi lansat (în Ucraina). Acest proces trebuie să înceapă cât mai curând", a afirmat Putin, după o întrevedere la Minsk cu omologul său ucrainean, Petro Poroşenko. El a adăugat că în cadrul negocierilor s-a convenit asupra unei noi reuniuni a Grupului de contact pentru Ucraina. Reuniunea urmează să aibă loc în zilele următoare, la Minsk. De asemenea, preşedintele rus a comentat arestarea de către serviciile de securitate ucrainene a unor paraşutişti ruşi. El a confirmat declaraţiile unei surse militare ruse, menţionând că cei zece militari participau la misiuni de patrulare la frontiera ruso-ucraineană. "Încă nu am primit un raport din partea Ministerului Apărării, însă am înţeles că aceşti militari patrulau frontiera şi, posibil, au traversat-o accidental", a afirmat Putin. Conform Serviciului ucrainean de securitate (SBU), zece paraşutişti ruşi au fost arestaţi la Zerkalnîi, la circa 20 de kilometri de frontieră şi la 50 de kilometri de bastionul separatist Doneţk. Potrivit Kievului, este vorba despre soldaţi din regimentul 331 al Diviziei 98 aeropurtate, care are baza în Rusia centrală. Soldaţii, care aveau asupra lor documente de identitate şi arme, au declarat că au fost trimişi în regiunea rusă Rostov, aflată la frontiera cu regiunile ucrainene insurgente Doneţk şi Lugansk, şi trimişi apoi pe teritoriul ucrainean, conform aceleiaşi surse. Preşedintele ucrainean, Petro Poroşenko, a apreciat aseară că negocierile de la Minsk au fost "dificile şi complicate", relatează agenţia rusă Itar-Tass, în pagina electronică. Potrivit Itar-Tass, preşedinţii Ucrainei şi Rusiei ar fi ajuns la un acord cu privire la consultări între serviciile de frontieră ale celor două state. Întrevederea bilaterală dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său ucrainean Petro Poroşenko s-a încheiat, după aproape două ore de discuţii cu uşile închise, la Minsk, a anunţat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţia RIA Novosti. "Întâlnirea s-a încheiat", a afirmat Peskov, fără a comenta rezultatele acestei întrevederi. Potrivit unor jurnalişti ai RIA Novosti, preşedintele ucrainean a părăsit Palatul Independenţei, unde a avut loc întrevederea. Surse din cadrul delegaţiei ucrainene au declarat că Poroşenko s-a îndreptat după întâlnire spre Ambasada Ucrainei de la Minsk. "O întrevedere bilaterală între preşedintele ucrainean, Petro Poroşenko, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, a început", informează un comunicat oficial al Kievului. Întrevederea a fost confirmată de Preşedinţia Rusiei. Întâlnirea are loc cu ocazia summitului regional de la Minsk, la care sunt prezenţi inclusiv Catherine Ashton, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe, comisarul UE al Energiei, Günther Oettinger, şi comisarul UE al Comerţului, Karel De Gucht. Preşedinţii ucrainean şi rus, Petro Poroşenko şi Vladimir Putin, şi-au strâns mâna marţi, la Minsk, înainte de debutul unui summit regional care se anunţă dificil, în condiţiile în care luptele continuă în estul Ucrainei. Acest summit, care se desfăşoară în prezenţa unor lideri ai Uniunii Europene, este a doua întâlnire dintre preşedinţii rus şi ucrainean, după o scurtă întrevedere la 6 iunie în Franţa, cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a Debarcării din Normandia. Vladimir Putin şi Petro Poroşenko se află la Minsk pentru un summit regional, la care vor participa şi Catherine Ashton, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe, comisarul UE al Energiei, Günther Oettinger, şi comisarul UE al Comerţului, Karel De Gucht.