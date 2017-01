Întâlnire de taină între Borc și Dragnea

Vicepremierul Costin Borc și președintele PSD, Liviu Dragnea, s-au întâlnit, luni la prânz, la sediul central al social democraților. Declarațiile seci date de vicepremier după întâlnire, lipsa informațiilor concrete legate de dialog și faptul că această discuție tete-a-tete a fost generată de mai multe declarații dure ale lui Dragnea la adresa lui Borc și a Guvernului lasă impresia că fondul temelor dezbătute de cei doi este altul decât cel declarat. Sau măcar putem deduce că tonul discuțiilor a fost unul mai aprins decât lasă cei doi oficiali să se întrevadă. Dar să urmărim faptele. Duminică, Dragnea a afirmat că, în cazul în care Guvernul Cioloș ar intenționa să vândă o companie din domeniul strategic al României, social democrații convoacă Parlamentul de urgență și depun moțiune de cenzură. Președintele PSD a folosit un ton extrem de ofensiv când a declarat că "Guvernul Cioloș nu are niciun fel de legitimitate, ca guvern interimar, să vândă vreo bucățică, vreo piatră din România. Asta este exclus. Ca să poți să vinzi ceva în România trebuie să ai totuși în spate o susținere legitimă, o susținere populară și să prezinți argumente serioase pentru ca din România să plece ceva. Plus că ăsta este un domeniu strategic. La noi în programul de guvernare spunem clar: mai ușor cu privatizările de dragul privatizării". La fel de ferm a fost același Dragnea și când s-a referit la întâlnirea de luni cu Borc: ''În primul rând, domnul Borc - e condamnabil că nu se face la vedere - are contacte serioase cu cei de la PNL pentru a intra în partid la un moment dat, pentru a candida, pentru a fi într-un ipotetic guvern PNL viitor''.

După toate aceste atacuri a urmat întâlnirea dintre cei doi, soldată cu declarații suspect de seci. Pe de-o parte, Borc a afirmat: ''Am discutat despre proiectul de strategie economică pe care săptămâna trecută l-am propus și am mai dat câteva clarificări și dorința noastră ca PSD să fie foarte implicat în procesul de negociere. Am discutat și despre câteva cazuri punctuale din domeniul economic în care noi încercăm în viitoarele luni să rezolvăm câteva probleme''. De cealaltă parte, Dragnea a enumerat sfaturile prietenești pe care i le-a oferit gratuit lui Borc și a anunțat că actualul vicepremier nu va mai rămâne în viața publică mai departe de luna decembrie. Cam... subțire. Nu-i așa?

MOȚIUNEA DE CENZURĂ PE SUBIECTUL PRIVATIZĂRILOR MAI AȘTEAPTĂ

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, după întrevederea cu vicepremierul Costin Borc, că Guvernul nu are de gând să facă privatizări, prin urmare nici PSD nu va depune moțiune de cenzură.

Dragnea a precizat că vicepremierul Borc i-a spus că Guvernul nu intenționează să facă nicio privatizare în domeniul minelor de sare. ''Nu, nu au de rând să facă lucrul ăsta, acolo e vorba de ceea ce vrea să facă Fondul Proprietatea cu acţiunile pe care le au pe care vor să le listeze, acţiunile pe care le deţine statul român care este majoritar nu se intenţionează să fie vândute şi i-am spus că nu suntem de acord cu nicio altă situaţie dacă e vorba de un obiectiv strategic din România'', a spus el.

Întrebat dacă, în acest context, Guvernul ''a scăpat'' de moțiunea de cenzură despre care liderul PSD a vorbit duminică seara într-o emisiune televizată, Dragnea a răspuns afirmativ. ''Deocamdată da, din ce am înţeles, din moment ce nu au de gând să facă, nu depunem moţiune de cenzură. Cel puţin asta mi-a zis'', a precizat el.

Social-democratul a mai menționat că, în cadrul întrevederii cu vicepremierul Borc, s-a discutat ''despre o problemă care pe noi ne frământă foarte mult - problema uraniului''.