Întâlnire emoţionantă: Dalai Lama şi grănicerul care l-a întâmpinat la frontiera exilului

Aflat în vizită în statele indiene, liderul spiritual tibetan, Dalai Lama, s-a revăzut cu grănicerul care l-a întâmpinat la venirea sa în India, după fuga lui în exil din Lhassa, relatează AFP. Emoția liderului spiritual tibetan era vizibilă duminică seară, când l-a luat în brațe pe grănicerul aflat acum la pensie și prima persoană care l-a întâmpinat în India, în 1959, anul în care a început exilul său în India. Dalai Lama a fugit din Tibet în fața avansului trupelor chineze și a sosit în India după două săptămâni de mers prin munții Himalaya. El și-a stabilit de atunci sediul în orașul indian Dharamsala. "Uitându-mă la chipul vostru îmi dau seama că și eu am îmbătrânit", i-a spus călugărul budist în vârstă de 81 de ani fostului grănicer Naren Chandra Das, în cadrul unei ceremonii desfășurate în orașul Guwahati (estul Indiei). Potrivit agenției Press Trust of India (PTI), Chandra Das i-a povestit că a primit ordin la vremea respectivă să nu vorbească direct cu Dalai Lama, pentru a respecta protocolul. "Zilele dinaintea venirii mele erau încărcate de tensiune și mă temeam pentru siguranța mea. Dar am gustat libertatea când am fost primit cu brațele deschise de poporul și oficialii acestei țări și un nou capitol al vieții mele a început", și-a amintit Dalai Lama, citat de PTI. Liderul spiritual tibetan începe marți o vizită în statul indian Arunachal Pradesh, spre iritarea Beijingului, care revendică o parte din această regiune de frontieră.