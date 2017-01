Întâlnire între Est şi Vest, la Wiesbaden

Mai mult decât curiozitate. ”Să întâlneşti Estul în inima Vestului” este motto-ul Festivalului Filmului din Europa Centrală şi de Est, goEast. Diversitatea etnică şi culturală a Europei este motorul civilizaţiei umane aşa cum o ştim, care ne oferă referinţele şi reperele logice şi filosofice în funcţie de care înţelegem şi interpretăm celelalte expresii culturale, religioase şi sociale ale lumii. În mijlocul Europei, Germania nu şi-a ascuns niciodată interesul pentru centrul şi estul Bătrânului Continent. Două festivaluri de film au în atenţie cinematografia din estul Europei, unul la Cottbus, un oraş din fosta Germanie Democrată, situat în apropiere de graniţa cu Polonia, cu tradiţii şi legături istorice cu minorităţile slave şi unul la Wiesbaden, oraşul ducilor de Nassau-Usingen, o aşezare aristocrată, care găzduieşte un eveniment ce denotă mai degrabă interesul unei mari puteri spre alte ţări. Nici la Wiesbaden nu lipseşte tradiţia legăturilor cu Rusia, ca exponent de referinţă al Estului, dar aceasta s-a stabilit mai degrabă ca o legătură între familii aristocrate şi acest caracter se resimte şi astăzi în atmosfera oraşului şi a relaţiilor interumane. În oraş şi-a făcut loc şi o mică comunitate islamică, foarte exotică, la vederea femeilor înfăşurate accentuând prima impresie.

O autoritate constantă, Wiesbaden este una din puţinele capitale imperiale care şi-au păstrat acest statut transformat în epoca modernă în prim oraş al landului Hessa. Elegantul oraş se găseşte în mijlocul importantei conurbaţii industriale Rhin-Mein, ceea ce a stimulat şi mai mult autorităţile locale să-i păstreze arhitectura şi atmosfera aristocratică. Încă de la întemeierea sa pentru exploatarea celor 26 de izvoare calde de către romani, în urmă cu circa 2000 de ani, sub numele Acquae Mattiacorum, aşezarea a fost construită pentru a oferi o varietate de activităţi artistice şi sportive. Aşezarea Izvoarele Mattiaci, după numele tribului germanic care se stabilise pe aceste locuri, a continuat să se dezvolte şi după căderea Imperiului Roman, sub numele Wisibada. Ducii de Nassau au încurajat şi în Evul Mediu dezvoltarea oraşului în care au fost deschise tot mai multe băi şi hanuri, ceea ce a dus şi la înflorirea comerţului, până când a devenit curte regală şi imperială. Chiar şi după ce s-a stins epoca ducilor de Nassau şi a trecut sub dominaţie prusacă, dezvoltarea sa a continuat cu ridicarea de hoteluri de lux pentru protipendada Europei, reşedinţe elegante în stil clasic romantic sau Art Nouveau şi parcuri înflorite tot timpul anului. La Wiesbaden, cunoscut acum şi sub numele de Nisa Nordului, se află unul dintre cele mai prestigioase casinouri din Europa, întemeiat la 1771, dar tot aici este şi reşedinţa unor importanţi producători de vin şi şampanie. Bucătăria tradiţională a regiunii diferă de pragmatismul culinar al Germaniei şi îmbină rafinamentul franţuzesc cu exotismul Italian, iar rezultatul este unic. Specialitatea casei este un sos verde, pe bază de maioneză de verdeţuri, din care nu lipsesc pătrunjelul, cresonul, arpagicul şi măcrişul. Băutura clasică este vinul de mere, servit întotdeauna într-o butelcuţă de ceramică tradiţională.

O provocare ţinută sub control. Toate caracteristicile oraşului care i-au impresionat de-a lungul timpului pe Goethe şi Dostoievski, pe împăratul Wilhelm al ll-lea şi pe cancelarul von Bismarck, pe Brahms şi Wagner sau pe pictorul impresionist Alexei von Jawlenski rămân la fel de spectaculoase şi astăzi. Cineaştii mai au un motiv serios să îşi dorească ca filmele lor să fie selectate printre cele numai 127 de producţii prezentate, premiile consistente. Totodată, în paralel cu festivalul se desfăşoară competiţia de co-producţie în care de obicei 15 echipe propun proiecte cinematografice ce pot câştiga până la 70.000 de euro din cei 210.000 de euro pe care îi oferă Fundaţia Robert Bosch. Iar pentru localnici, goEast este ocazia de a lua contact cu noutatea şi provocarea Estului, în deplină siguranţă, sub impresia celei de-a şaptea arte.