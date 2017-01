Întâlnire istorică între Papă și Patriarhul Rusiei

Papa Francisc a pornit, vineri, într-o vizită de şapte zile, care începe la Havana, în Cuba şi urmează să continue în Mexic. Un avion aparţinând companiei Alitalia, la bordul căreia se aflau Papa şi anturajul său, a decolat vineri dimineaţa de pe un aeroport de la Roma. Papa Francisc a sosit pe aeroportul din Havana, pentru o întâlnire de câteva ore cu liderul Bisericii Ortodoxe ruse, Patriarhul Kiril, un pas fără precedent în vederea unei îmbunătăţiri a relaţiilor dintre catolici şi ortodocşi.

În contextul actual al confruntării dintre civilizații care opune, din păcate, creștinismul cu islamul, prin prisma războiului declanșat de organizația teroristă Stat Islamic împotriva întregii lumi creștine și chiar moderat islamice, era absolut necesară reconcilierea între Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, pentru a strânge rândurile creștinătății în fața amenințării extremismului musulman. În consecință, anunțul unei întrevederi pe... teren neutru între Papa Francisc și Patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe din Rusia aduce acel suflu de speranță în inimile creștinilor, pentru o unitate deplină.

Întâlnirea istorică de pe aeroportul din Havana, între Papa Francisc și Patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse, este prima la acest nivel între cele două Biserici care are loc după Marea Schismă din 1054, care a împărțit creștinismul între catolicism și ortodoxie. Este un mare eveniment în plan religios, care are însă și numeroase aspecte politice, comentează DW. Cei doi se întâlnesc în capitala Cubei, acolo unde Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii se află într-o vizită oficială, iar Papa face o escală în drumul către Mexic, unde va efectua o călătorie apostolică. Locul ales nu este însă nici pe departe întâmplător. În ultimii ani, speculațiile referitoare la o asemenea întrevedere presupuneau că aceasta ar fi urmat să se desfășoare la Minsk, în Belarus sau în capitala Austriei. Dar oricare punct din Europa s-ar fi ales, nu ar fi fost lipsit de vreo legătură cu divizarea creștinismului între Occident și Orient. De aceea, Havana este locul ideal, potrivit președintelui Societății de Studiere a Creștinismului Oriental, istoricul Karl Pinggera. Cuba are un regim laic, cu o anumită afinitate pentru Moscova și care, totodată, s-a distanțat de Occident, a explicat el. ”În Rusia lui Putin, Kremlinul și Biserica merg mână în mână contra Occidentului”, a subliniat Rudolf Prokschi, profesor de teologie și istoria creștinismului oriental la Universitatea din Viena. În opinia lui, ”este o alianță cum nu a mai existat înainte, în peste o mie de ani de ortodoxie rusă”. În prezent, aceasta a devenit religie de stat, ca în perioada absolutismului, susține profesorul, care este de părere că întâlnirea Patriarhului Kirill cu Papa Francisc ar fi și o ocazie de manifestare a autonomiei pentru ortodoxia din Rusia.

Pe de altă parte, în iunie va avea loc, în insula Creta din Grecia, Consiliul Pan-ortodox între bisericile ortodoxe autocefale. Reuniunea va fi condusă de Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu, considerat de ceilalți drept ”primul între egali” și cel care a menținut comunicarea cu Biserica Catolică. Biserica Ortodoxă Rusă, cea mai mare ca număr de credincioși dintre bisericile ortodoxe, nu este mulțumită de ideea ca Patriarhul Bartolomeu să discute cu Vaticanul în numele tuturor ortodocșilor. Acest lucru se explică prin aceea că nici dialogul dintre patriarhul ecumenic și cel ortodox rus nu este lipsit de asperități, unele istorice, din perioada fostului regim comunist și altele mai recente, generate de conflictul din Ucraina. După întâlnirea cu Papa Francisc, însă, patriarhul Kirill va putea merge la consiliul din Creta ca un învingător într-o nouă eră a creștinismului, scrie Konstantin von Eggert, jurnalist de origine rusă. ”Această întâlnire dintre întâistătătorul Bisericii Catolice și cel al Bisericii Ortodoxe Ruse, care a fost pregătită cu mult timp înainte, va fi prima din istorie și va marca o etapă importantă în relațiile dintre cele două Biserici”, a menționat comunicatul comun al Sfântului Scaun și Patriarhatului Morcovei, citat de radio Vatican. Întâlnirea cuprinde discuții între cei doi înalți prelați și se încheie cu semnarea unei declarații comune.

