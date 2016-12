Întâlnirea generaţiilor pentru luptătorii constănţeni

La iniţiativa fostului luptător Ender Memet, multiplu medaliat european şi mondial, peste 50 de foşti şi actuali luptători de greco-romane din Constanţa s-au întâlnit la un local din staţiunea Mamaia, joi seară. A fost un excelent prilej de a se reîntâlni, unii dintre ei după zeci de ani, dar şi un excelent prilej pentru a depăna amintiri şi de a ciocni un pahar. „Ideea a venit de la mai mulţi dintre noi, printre care eu şi domnii antrenori Giuglea şi Dobrin. Am zis că ar fi foarte bine pentru luptătorii de lupte greco-romane să ne întâlnim, să ne aducem aminte de cantonamente, de concursuri, de medaliile cucerite. Am vrut ca tinerii să-i cunoască pe cei din generaţiile mai vechi, pe care nu au avut ocazia să-i vadă până acum. Constanţa a dat de fiecare dată sportivi foarte buni la lupte greco-romane, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional. Vrem să constituim o Ligă a Suporterilor de lupte, prin care să contribuie fiecare cu cât poate pentru susţinerea acestui sport”, a declarat Ender Memet. „Este un eveniment foarte frumos şi suntem foarte bucuroşi că ne-am întâlnit. Ne simţim foarte bine, sunt sportivi din generaţia tânără şi din generaţii mai bătrâne, foşti mari campioni ai Constanţei, foşti mari campioni ai României sau chiar medaliaţi la Mondiale şi Europene. Sper că vom face un astfel de eveniment în fiecare an, la care să ne strângem toţi”, a declarat Gigi Pambuca, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Lupte, care în tinereţe a practicat... lupte libere.

Polii de vârstă ai întâlnirii de joi au fost Feuzi Gelal (68 de ani), actualmente antrenor emerit de... judo la LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa, şi juniorul Sebastian Agrigoroşoaiei (20 de ani), multiplu medaliat la Campionatele Naţionale de copii, cadeţi şi juniori. Să-i mai amintim pe antrenorii Vasile Duşu, Ioan Giuglea şi Valentin Dobrin, pe Ion Hanu (venit din Norvegia pentru această întâlnire!), Claudiu Pătraşcu, George Papazu, Mihai Lungu, George Călăraşu, Mihai Sandu, George Iordache, Mircea Neagu (fost preşedinte al clubului Farul, înainte de Revoluţie), Ion Caraş (tatăl lui Vlad şi Ion, actuali luptători), Nicu Ruse, Mircea Secoşan, Aydîn Ablez, Iulian Ursoi, toţi din generaţia mai veche, plus mai tinerii Liviu Mîţă, Cătălin Căşaru şi... Ionel Boghiţoi (actual fotbalist la Danubius Rasova). Cu scuzele de rigoare pentru cei omişi din enumerare, să-i amintim şi pe marii absenţi: campionul olimpic Ion Draica, Sorin Herţea, Marian Rada (cel care i-a crescut la fostul Club Sportiv Şcolar nr. 2 din Constanţa pe aproape jumătate dintre luptătorii prezenţi), Ştefan Negrişan, Constantin Alexandru şi regretatul antrenor emerit Constantin Ofiţerescu.