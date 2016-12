Întâlnirea Obama - Băsescu, regie de X-Files

Într-o lipsă crasă de transparenţă, preşedintele României, Traian Băsescu, s-a deplasat la Washington unde s-a întâlnit cu omologul său Barrack Obama, cu vicepreşedintele Joe Biden şi cu alţi oficiali americani. Pretextul secretomaniei? Securizarea împotriva „distrugerii mediatice” a evenimentului, după cum spunea Băsescu. Nu vă sună ciudat atare alăturare de cuvinte în gura omului care a patentat mediatizarea cumpărăturilor, beţiilor, chefurilor şi parangheliilor?! Taman Preşedinţia, în mandatul lui Băsescu, a lansat zvonuri legate de faptul că un demnitar „se gândeşte să negocieze o întâlnire româno-americană la nivel înalt”. Apoi a venit ştirea privind pregătirile propriu-zise. A urmat: „suntem foarte aproape de întâlnirea bilaterală”. Pentru ca acum, brusc, vizita să fie învăluită într-un mare „mister”... Cel puţin ciudat, nu-i aşa?! Un semn la fel de mare de întrebare este ridicat şi de una dintre primele afirmaţii către Băsescu ale vicepreşedintelui american Joe Biden: \"Arătaţi bine, arătaţi sănătos\". Şi asta pe fondul interminabilelor dezbateri legate de starea precară a sănătăţii lui Traian Băsescu, cumulate cu pauzele îndelungi din ultimul an dintre apariţiile publice ale preşedintelui. În fine, nu se înţelege de ce atâta mister. S-a semnat un acord privind sistemul antirachetă, lucru care de mult nu mai este un secret, nici măcar pentru sătenii din Deveselu... Au mai fost schimbate oareşce amabilităţi diplomatice. De altfel, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a taxat dur modul în care s-a fofilat Preşedinţia: „Vizita a fost sub nivelul şi sub importanţa documentelor semnate acolo. Dacă e adevărat - şi e - că semnarea acordului privind instalarea scutului antirachetă e un eveniment major şi pentru noi şi pentru SUA (...), atunci putem exprima dezamăgirea că el nu a fost pentru România marcat ca atare”.

RĂSPUNS PUR ROMÂNESC: CARE CIA? Capitolul secretomanie este umflat şi de o întâlnire pe care Băsescu a avut-o cu şeful CIA, David Petraeus. Suspiciunile sunt cu atât mai mari cu cât atât autorităţile americane cât şi cele din Uniunea Europeană menţin o “stare de ceaţă” în subiectul închisorilor CIA în care ar fi fost “cazaţi” suspecţi de terorism de pe teritoriul mai multor state comunitare printre care şi România. Amintim gravele acuzaţii privind găzduirea acestor închisori clandestine, lansate de numeroase organizaţii non-guvernamentale din Europa. Acuzaţii care nu au fost dovedite sau infirmate nici până în prezent, deşi informaţiile au apărut încă din 2007, într-o anchetă a elveţianului Dick Marty privind centrele de detenţie secrete CIA sau transferuri extraordinare de prizonieri între 2002 şi 2005. Întrebat, la Washington, de acuzaţiile Consiliului Europei, potrivit cărora Bucureştiul a permis CIA să deschidă un centru secret de detenţie unde suspecţi de terorism ar fi fost interogaţi şi chiar torturaţi, Băsescu a răspuns: \"Avem informaţii despre critici, dar nu ştim nimic despre acest subiect\". Haios, nu? Tocmai pentru că “nu ştie nimic” s-a întâlnit Băsescu cu şeful CIA…