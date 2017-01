Întâlnirea Putin-Poroşenko nu a mai avut loc la Minsk

10:11:32 / 27 August 2014

Porosenko necooperant

Cam cap tare, increzut si absurd. Se tine de indicatii precise? Rusii sunt prea ingaduitori cu un comportament de magnat care a adus atitea sanctiuni poporului rus. Din cite imagini am vazut pe internet este clar ca in estul Ucrainei majoritatea rusa nu vrea cu Kievul!Se tace si cu accidentul aviatic, desi rusii insista sa se comunice rezultatul! Multa dezinformare si minciuna din partea ucraineana, sa vedem pina unde. Cine a reusit sa creeze acest conflict intre Mica si Marea Rusie are poate ceva diabolic...