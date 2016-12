Întâlniri muzicale... „All inclusive”

Cea de-a 41-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, organizat de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, se apropie de final. Vineri, în antepenultima zi a evenimentului, iubitorilor muzicii li s-au pregătit două momente speciale.

„DOUĂ VIEȚI PENTRU MUZICĂ” Seara se va deschide de la ora 18.30, cu un recital susținut de sopranele Daniela Vlădescu și Bianca Ionescu, care își vor prezenta crezul artistic pe note muzicale. „Thank you for the Music. Două vieți pentru muzică” se numește evenimentul care fusese inițial programat pe 31 octombrie.

„ALL INCLUSIVE” În cea de-a doua parte a serii, pe scena tomitană va urca Constanța Brass Band, cu un recital... „All inclusive”. Grupul muzical este format din Florin Voinea - trompetă, Sorin Mustățea - trompetă, Vitalie Milosta - corn, Valeri Baran - trombon, Nicolae Leonte - tubă şi Valentin Tănase - percuție. „În peisajul artistic al scenelor de concert, o formație de suflători este întotdeauna o prezență inedită. Cu o sonoritate amplă, o tehnică instrumentală remarcabilă și un repertoriu variat, Constanța Brass Band vă oferă un program cu unele dintre cele mai cunoscute teme muzicale universale cântate de-a lungul timpului”, precizează organizatorii.

Biletele pentru acest recital se găsesc în vânzare la sediul Teatrului „Oleg Danovski”, la prețurile de 30, 40 și 50 de lei. Elevii, studenții și pensionarii vor plăti pe un tichet 20 de lei. Acestea pot fi achiziționate inclusiv vineri, între orele 11.00 și 17.30.

