Subunitatea de acţiuni speciale şi intervenţie antiteroristă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa este compusă din 11 subofiţeri şi comandantul lor, cpt. Constantin Murariu. Pentru a face parte din această subunitate, militarii trebuie să aibă maximum 35 de ani şi o condiţie fizică excelentă. „Avem un program strict. De la 08.00 la 10.00 alergăm pe plaja Modern, de la 10.00 la 11.00 mergem la sala de forţă, de 12.00 la 14.00 facem pregătire tactică, iar de la 14.00 la 16.00 avem pregătirea de luptă corp la corp”, a declarat cpt. Murariu. Ofiţerul a adăugat că „mascaţii” trebuie să-şi depăşească permanent baremele impuse pentru a fi la înălţimea cerinţelor meseriei. Înainte şi după orice misiune, jandarmii sunt consiliaţi de psihologul unităţii, care îi ajută să depăşească stresul acumulat.

SURPRIZE „Cel mai greu moment al unei acţiuni este cel al pătrunderii în imobilul la care descindem. Nu ştim niciodată ce ne aşteaptă dincolo de uşă, nu ştim dacă vom surprinde sau vom fi surprinşi. Nu cunoaştem imobilul şi trebuie să fim tot timpul acoperiţi pentru că riscăm să fim răniţi dacă persoana căutată ne atacă”, a mai spus Murariu. El a adăugat că misiunile nu sunt lipsite de incidente periculoase. „Descinderile au loc dis-de-dimineaţă, la 06.00, când lumea încă doarme. Au fost cazuri în care, după ce am spart uşa, am fost întâmpinaţi cu săbii şi cuţite, am fost atacaţi de diferiţi indivizi, dar, de fiecare dată, am reuşit să-i dezarmăm. Odată am avut surpriza să constatăm că în spatele uşii pe care încercam să o deschidem se afla o femeie în vârstă, care, ca să ne împiedice să intrăm, o bloca cu propriul corp”, a povestit cpt. Murariu.

AL ŞASELEA SIMŢ Ofiţerul spune că experienţa îţi dezvoltă un al şaselea simţ, care te ajută în situaţiile neprevăzute. „Sunt situaţii în care, pe lângă persoana căutată, se află şi familia acesteia, care este nevinovată. Şi trebuie să gândeşti, într-o fracţiune de secundă, cum să-l anihilezi pe cel vizat. Unii oameni sunt reticenţi, nu vor să coboare din pat, iar noi nu avem timp să negociem”, a adăugat cpt. Murariu. Jandarmii sunt instruiţi pentru a se apăra şi a imobiliza, nu pentru a lovi. „Lucrez cu echipa mea de doi ani şi am ajuns să ne înţelegem din priviri. În timpul misiunilor nu este nevoie să le arăt ce trebuie să facă, doar mă uit la ei şi execută ordinul”, a încheiat cpt. Constantin Murariu.