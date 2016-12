Ceaiul verde, ghimbirul, afinele, scorţişoara, smochinele şi merele se află pe lista alimentelor recomandate pentru întărirea sistemului imunitar, la început de primăvară, potrivit unui comunicat al Herbalife. Medicul Luigi Gratton, vicepreşedintele diviziei Nutrition Education în cadrul Herbalife şi membru în „Programul de analiză a obezităţii ca factor de risc”, derulat de Centrul pentru Nutriţie Umană din cadrul Universitaţii California din Los Angeles (UCLA), recomandă câteva alimente cu ajutorul cărora ne putem întări sistemul imunitar. De exemplu, ceaiul verde conţine antioxidantul EGCG, care reduce riscul declanşării multor tipuri de cancer. “Fitonutrienţii din ceaiul verde favorizează dezvoltarea bacteriilor folositoare din tractul digestiv. Ei inhibă dezvoltarea bacteriilor nocive din tractul digestiv: E. coli, Clostridium şi Salmonella. 70% din sistemul imunitar al organismului nostru se găseşte în tractul gastrointestinal”, subliniază medicul Luigi Gratton. De asemenea, chili stimulează metabolismul, subţiază sângele şi contribuie la eliberarea endorfinelor în organism. El este bogat în betacaroten, principala armă împotriva infecţiilor. Ghimbirul este şi el recomandat. El conţine gingerol, un compus cu proprietăţi anticancerigene. Prin stimularea metabolismului, el ajută la eliminarea toxinelor, precum şi la intensificarea arderii grăsimilor. Ne redă pofta de viaţă, ne scoate din letargie, făcându-ne să ne regăsim tonusul, energia şi optimismul. Afinele sunt unele din cele mai sănătoase fructe, având în compoziţie un adevărat pachet de antioxidanţi numiţi antocianidine - care dau culoarea roşu intens fructelor şi legumelor - ce previn acţiunea radicalilor liberi de la nivelul matricei celulelor de colagen, blocând lezarea ţesuturilor, ce poate cauza cataractă, glaucom, varice, hemoroizi, afecţiuni cardiovasculare şi cancer. Antocianina, pigmentul roşu-albastru din afine, îmbunătăţeşte structura venelor, dar şi întregul sistem vascular, declară medicul Luigi Gratton. Roşiile sunt un adevărat izvor de sănătate, având o mulţime de nutrienţi care ne protejează împotriva unor afecţiuni grave, precum cancerul. Ele conţin cantităţi mari de vitamina C, 100 de grame de roşii asigurând 40% din necesarul zilnic de vitamina C. De asemenea, 100 de grame de roşii asigură 15% din doza zilnică recomandată de vitamina A, 8% din cantitatea zilnică de potasiu şi 10% din cantitatea recomandată de fier. “Pigmentul roşu, cel care dă culoarea tomatelor, este licopenul, un antioxidant cu numeroase efecte benefice asupra organismului. La fel ca şi alţi antioxidanţi, licopenul neutralizează efectele negative ale radicalilor liberi”, subliniază medicul Luigi Gratton. Castraveţii conţin potasiu, fosfor, calciu, magneziu, fier, zinc, vitaminele C, B1, B2, B6, PP, provitamina A. “Datorită acestui conţinut atât de variat în vitamine şi nutrienţi, castraveţii ajută la o bună circulaţie sangvină, sunt indicaţi împotriva îmbătrânirii celulelor, curăţă organismul şi scad tensiunea”, completează medicul Luigi Gratton. Şi nu în ultimul rând, merele constituie cea mai importantă sursă de pectină, o fibră naturală care are multe efecte benefice asupra sănătăţii. Ele scad nivelul colesterolului, previn cancerul pulmonar şi afecţiunile cardiace, protejează organismul de virusul gripei. De asemenea, merele reglează glicemia, au proprietăţi antiinflamatorii, antibacteriene şi conţin o cantitate importantă de antioxidanţi care ajută la detoxifierea organismului şi la întărirea imunităţii.